Герой России Сергей Палагин о крушении Ми-28: «Знаю этих ребят, они опытные, их гибель - для всех шок!»

На месте крушения вертолета спасатели рано утром 12 декабря нашли «черные ящики». Их передали на расшифровку, которая и поможет установить точные причины авиакатастрофы. Пока же эксперты рассматривают несколько версий – от технической неисправности до условий погоды.

Герой России Сергей Палагин о крушении Ми-28 00:00 00:00

- Я не знаю подробностей этого крушения, не знаю, на каком этапе полета все произошло. Может быть, пилоты попали в заряд (сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра - Авт.), - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» ситуацию Герой России, военный летчик Сергей Палагин. - Но в моей практике были такие случаи, когда вылетал в очень плохую погоду. Я садился в горах ночью в тумане - за ранеными ходили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749296" frameborder="0"></iframe> На Кубани разбился военный вертолет Ми-28.Оба пилота погибли

По словам Сергея Палагина, для каждого летчика существует свой допуск по минимуму погоды.

- Самый минимальный допуск для вертолетов – 50 на 500. Нижний край облаков от земли – 50 метров, а видимость должна быть 500. Но, если пилоты вылетели, то значит, они получили разрешение от служб. Не исключено, что погода резко ухудшилась на высоте, спрогнозировать ее полностью невозможно. А может быть, парни прижались к земле, может быть, пространственную ориентировку потеряли, - продолжает герой России. – И я знаю этих ребят, они очень опытные летчики, множество боевых вылетов. Для меня их гибель как обухом по голове! Поэтому нашу работу и называют опасной.

На фото командир экипажа Александр Склянкин (слева) и заместитель Руслан Кушниренко.

ТТХ ВЕРТОЛЕТА

МИ-28 – боевой вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огня танков и другой бронированной техники. Эта машина прекрасно работает на сверхмалых высотах. Она может скрываться за складками местности, и, таким образом, действительно, как охотник, незаметно подкрадываться к цели.

Экипаж рассчитан на 2 человек

Максимальная скорость полета 282 км/ч

Дальность полета с нормальной взлетной массой 460 км.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749296" frameborder="0"></iframe> На Кубани разбился военный вертолет Ми-28.Оба пилота погибли

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