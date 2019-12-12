2019-12-12T13:44:40+03:00
Общество

Впервые в Краснодаре скрипач и рок-звезда Дэвид Гарретт

Артист, покоривший сердца миллионов поклонников со всего мира, приедет в кубанскую столицу в рамках мирового турне «UNLIMITED  – LIVE»
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Дэвид ГарреттДэвид Гарретт
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«Unlimited»- это не просто название тура, это целая музыкальная философия Дэвида Гарретта, страсть к безграничному творчеству. Он преуспел не только в исполнении классической музыки, но и создании совершенно нового стиля, утвердил скрипку в качестве главного инструмента в стиле «рок». Его опьяняющее исполнение рок-хитов, таких как «Purple Rain» или «Smells Like Teen Spirit», его навязчиво красивые версии гимнов, таких как «Nothing Else Matters» или «November Rain», его новые хиты в мировых чартах, такие как « Viva la vida »или« Hey Jude », а также аранжировки его основных классических мелодий, таких как« 5th »Бетховена или« Clair de Lune »Дебюсси, уже привлекли миллионы поклонников со всего мира к музыке ДЭВИДА ГАРРЕТТА.

Артист использует новые технологии, чтобы объединить и музыкальное и визуальное восприятие в потрясающее, и почти кинематографическое, представление, скрипач-рок-звезда поразит своих фанатов смесью новых песен, аранжировками, и самыми волнующими версиями любимых хитов.

Паганини среди поп-звёзд и Джими Хендрикс среди скрипачей...

Дэвид Гаррет - «Скрипач дьявола» наших лет, международная суперзвезда, который стирает все грани между Моцартом и Металликой.

Не пропустите захватывающий вечер с Дэвидом Гарреттом и его группой!

Старт продаж 13 декабря 2019 г.

Билеты на САЙТЕ

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