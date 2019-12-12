2019-12-12T22:35:29+03:00
Происшествия

Шел на обгон и выехал на встречку: В лобовом столкновении в Сочи погибли четыре человека

Еще один госпитализирован [фото, видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Идет проверка. Фото: ОГИБДД УВД по СочиИдет проверка. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
Изменить размер текста:

Жесткая авария произошла около 18:00 в четверг, 12 декабря, в районе 20-го километра трассы Адлер - Альпика-Сервис. В полицию поступило сообщение о том, что перед вторым тоннелем по дороге на Красную Поляну, столкнулись два автомобиля.

В жутком ДТП в Сочи погибли четыре человека Видео: t.me/chpsochi.

- По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Range Rover. Иномаркой управлял 50-летний житель Санкт-Петербурга, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

По словам очевидцев, «немец» пошел на обгон. Высунувшись на встречку, водитель увидел, как по полосе едет другая иномарка, но вырулить уже не успел.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Некоторые свидетели аварии говорят, что причиной аварии стала скользкая дорога. Однако эту информацию опровергли в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

- ДТП случилось в условиях сухой ясной погоды, температура воздуха +8,3 °C, температура покрытия +7,7 °C, - сообщили в ведомстве. - Дорожных работ или ограничений на месте аварии не было, движение осуществлялось в штатном режиме.

Фото: t.me/chpsochi

Фото: t.me/chpsochi

Тем не менее удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла. Пассажиров и водителей зажало - вытащить их удалось лишь спасателям.

- В ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen, - добавляют в краевом главке. - Водитель другой иномарки был госпитализирован в одну из больниц Адлера.

Фото: t.me/chpsochi

Фото: t.me/chpsochi

Из-за аварии на несколько часов дорогу перекрыли. Однако сейчас движение по ней восстановили. На месте ДТП продолжают работу следственно-оперативная группа, экипажи ДПС.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Так крепко держала малыша, что спасатели не могли разжать руки": пассажирка, потерявшая детей в ДТП с автобусом в Забайкалье, в коме
Ирина Болотова с мужем Владимиром Воробьевым чудом выжили в ДТП с автобусом в Забайкалье, погибли их маленькие сын и дочь [фото, видео]
Новости 24
На Кубани выросла добыча нерудных полезных ископаемых
Из Новороссийска в Баку начал ходить пассажирский поезд
Краснодарцы чаще всего покупают в Интернете новогодние украшения и гаджеты
На Кубани отметили День конституции РФ
Кубанский казачий хор почтит память бывших солистов концертом
В Госдуме обсудили проблемы психического здоровья детей
Для перевозки краснодарских школьников закупят новые автобусы
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
В Краснодаре мужчину нашли мертвым в собственном гараже
В Краснодаре утвердили городской бюджет на 2020 год
Впервые в России МТС организовала звонок из будущего
В Краснодаре вновь ловили нарушителей правил парковки
В Краснодаре прокуратура выясняет причины пожара в автобусе, перевозившего 41 школьника
Казачий диктант можно будет написать дистанционно
Аурен Хабичев назвал Краснодар «агрессивным городом»
Более 36 000 жителей Краснодарского края могут стать банкротами
В аэропорту Анапы у жительницы Москвы украли наручные часы
На Кубани выбрали лучшие программы дополнительного профессионального образования
На Кубани в колонию пронесли два пакета с наркотиками
В Краснодаре аварийный дом по улице Дзержинского расселят в 2020
Жертву семейного насилия, убившую мужа в разгар очередной драки, отправили по этапу на восемь лет
На Кубани столкнулись два большегруза
В Анапе женщина незаконно оформила на себя квартиру умершего соседа
В Брюховецком районе местный житель хранил в деревянном шкафу марихуану
В Сочи «Нива» упала в 50-метровый обрыв
В Краснодаре на новогодних каникулах для детей пройдет квест безвредных советов
На трассе под Краснодаром загорелся школьный автобус с детьми
Глава Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов при крушении военного вертолета
В Новороссийске местная жительница подозревается в покушении на мошенничество