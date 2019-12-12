Шел на обгон и выехал на встречку: В лобовом столкновении в Сочи погибли четыре человека

Жесткая авария произошла около 18:00 в четверг, 12 декабря, в районе 20-го километра трассы Адлер - Альпика-Сервис. В полицию поступило сообщение о том, что перед вторым тоннелем по дороге на Красную Поляну, столкнулись два автомобиля.

В жутком ДТП в Сочи погибли четыре человека Видео: t.me/chpsochi.

- По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Range Rover. Иномаркой управлял 50-летний житель Санкт-Петербурга, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

По словам очевидцев, «немец» пошел на обгон. Высунувшись на встречку, водитель увидел, как по полосе едет другая иномарка, но вырулить уже не успел.

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Некоторые свидетели аварии говорят, что причиной аварии стала скользкая дорога. Однако эту информацию опровергли в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

- ДТП случилось в условиях сухой ясной погоды, температура воздуха +8,3 °C, температура покрытия +7,7 °C, - сообщили в ведомстве. - Дорожных работ или ограничений на месте аварии не было, движение осуществлялось в штатном режиме.

Фото: t.me/chpsochi

Тем не менее удар был настолько сильным, что машины превратились в груду металла. Пассажиров и водителей зажало - вытащить их удалось лишь спасателям.

- В ДТП на месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen, - добавляют в краевом главке. - Водитель другой иномарки был госпитализирован в одну из больниц Адлера.

Фото: t.me/chpsochi

Из-за аварии на несколько часов дорогу перекрыли. Однако сейчас движение по ней восстановили. На месте ДТП продолжают работу следственно-оперативная группа, экипажи ДПС.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.