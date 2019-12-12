2019-12-12T23:00:19+03:00
Спорт

Обзор матча Хетафе - Краснодар 12 декабря 2019 – 3:0. Счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Хетафе – Краснодар 12 декабря 2019 – 3:0. Видео голов, итоговый счет, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Обзор матча Хетафе - Краснодар 3:0 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Обзор матча Хетафе - Краснодар 3:0 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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«Хетафе» на домашней арене разгромил «Краснодар» в последнем туре Лиги Европы со счетом 3:0 и вышел в плей-офф турнира. Все три гола были забиты во втором тайме. Сначала после углового отличился Кабрера, через две минуты удвоил счет вышедший на замену Молина, а окончательный счет дальним и точным ударом оформил Кенеди. «Краснодар» занял третье место в группе и вылетел из Лиги Европы.

1-0 Леандро Хабрера '76 Хетафе - Краснодар .

2-0 Хорхе Молина '79 Хетафе - Краснодар .

3-0 Кеннеди 86 Хетафе - Краснодар .

Обзор матча Хетафе - Краснодар 12 декабря 2019

Ход этого матча с первых минут оправдал все прогнозы. Множество борьбы, фолов, напряженная атмосфера под мадридским дождем. Такое положение дел полностью устраивало «Хетафе». Испанцы диктовали игру, острее атаковали и подсадили на желтые карточки Мартыновича, Газинского и Спайича, хотя немецкий арбитр имел все основания серба удалить за стычку с Анхелем.

Крицюк несколько раз эффектно выручал «Краснодар», а вот его испанский коллега Сория откровенно скучал. Момент имел Игнатьев, но он не дотянулся до мяча, а единственный удар в первом тайме Рамирес исполнил неточно. У «Хетафе» куда более серьезная угроза исходила от Куку и Анхеля, а самый явный момент был у Маты.

Во втором тайме не самый зрелищный матч продолжил проходить в том же духе. Продолжались фолы, моментов не было. Эта игра шла до гола, важнейшую роль приобретали стандарты и замены. И то, и другое в итоге сыграло на руку «Хетафе». «Краснодар» бросил в бой Намли, Уткина и Скопинцева.

Когда показалось, что гости немного прибрали игру в свои руки, счет открыл «Хетафе». Если «Краснодар» свои стандарты не использовал, а на 76-й минуте после углового отличился Кабрера.

«Быки» этого удара не выдержали и откровенно «поплыли», как на старте сезона в играх против «Олимпиакоса» и «Базеля». Через две минуты Молина удвоил преимущество «Хетафе», а Кенеди на 86-й оформил разгром.

Ко всем бедам «Краснодар» остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Мартынович.

Оставшиеся несколько минут превратились в формальность. «Краснодар» занял третье место в группе и остался без еврокубковой весны. Ровно так же, как и все остальные клубы из России.

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Хетафе – Краснодар – 3:0 (0:0) – Кабрера, 76, Молина, 78, Кенеди, 86.

Статистика игроков

Хетафе: Сория, Джене, Кабрера, Ньом, Суарес, Арамбарри (Тимор, 82), Максимович, Куку, Хасон (Кенеди, 68), Мата, Анхель (Молина, 73).

Краснодар: Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес (Скопинцев, 74), Петров, Газинский, Вилена, Сулейманов (Намли, 62), Вандерсон, Игнатьев (Уткин, 68), Берг.

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).

Предупреждения: Суарес, 26 - Мартынович, 14, Газинский, 26, Спайич, 43.

Удаления: Мартынович, 88 (вторая желтая карточка).

12 декабря. Краснодар. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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