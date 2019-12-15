2019-12-15T13:13:46+03:00
Общество

В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб отметить день рождения

В заведении говорят, что компания просто опоздала
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгению Садыму хотели сделать подарок на день рожденияЕвгению Садыму хотели сделать подарок на день рождения
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Краснодарский караоке-клуб «Главная сцена» оказался в центре скандала. В заведение не пустили компанию с инвалидом-колясочником Евгением Садымом, который в этот день отмечал свой день рождения.

- Мы забронировали столик, но, увидев нас с инвалидной коляской, нам отказали в посещении. Перед эти мы обзвонили много караоке-баров, предупреждая, что мы с коляской, но везде нам отказали. Очень жаль, что в нашем родном городе так несправедливо поступают с людьми с ограниченными возможностями, - говорит подруга Жени Юлия Надеина.

В Краснодаре инвалида-колясочника не пустили в караоке-клуб.

Евгений Садым с детства прикован к инвалидной коляске, он хорошо известен в мире единоборств. Парень увлечен боксом, регулярно занимается на тренировках и даже стал участником спарринг-боя на настоящем ринге. Секундантом тогда выступил земляк Жени чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, а на днях парень познакомился лично с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

sadym009sadym009
С Чемпионом UFC
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- Вот такая ситуация произошла не пускают в день рождения, а девчонки мне хотели сделать подарок на день рождения, - сказал Евгений.

Праздник компания продолжила отмечать дома, в заведение пройти не получилось, администраторы проявили принципиальность.

В караоке-клубе говорят, отказ не связан с тем, что в компании был инвалид. Молодых людей не пустили в заведение только потому, что они опоздали.

- Гости опоздали на час, никого не предупредив. В ресторанном бизнесе бронь автоматически снимается после 15 минут опоздания без предупреждения о задержке. Мы гостей прождали час, после чего мы посадили за стол других гостей. То, что гость инвалид мы знали, и наше заведение никак не ущемляет чьи-то права, - прокомментировала администратор клуба «Главная сцена».

Молодые люди, в свою очередь, рассказали, что опоздали всего на 34 минуты, так как городская среда для инвалидов имеет много препятствий. При этом из самого караоке-клуба им никто не позвонил, как это обычно делают другие заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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