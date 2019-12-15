2019-12-15T15:42:47+03:00
Телевизор

Дима Билан и Зара снялись в новом клипе Данила Плужникова

Ролик набрал уже почти 200 тысяч просмотров
Алиса БАУМ
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Артисты и съемочная группа работали безвозмездноАртисты и съемочная группа работали безвозмездно
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Победитель третьего сезона «Голос. Дети» сочинец Данил Плужников выпустил клип на авторскую песню «Пилигрим». В главных ролях снялись Дима Билан и Зара, а режиссером стала Юлия Фил. Презентация клипа состоялась в конце декабря, и на сегодняшний день его посмотрели около 200 тысяч раз. Как рассказал сам Данил, клип снят на энтузиазме, все работали безвозмездно.

- Эта работа особенная для меня. Началось все с долгого поиска сюжета. Предлагаемые сценарии не перекликались с тем, как его ощущаю я. Он все же был найден! Дальше реализация задумки. Это тоже встретило на пути много препятствий и сложностей. Мы все-таки это сделали! Я благодарен всем, кто принимал участие в съемках, в подготовке к ним на всех этапах, - говорит Даниил.

PYLLLYGRIM (Данил Плужников) - Пилигрим.Дима Билан снялся в клипе Данила Плужникова

Дима Билан, сыгравший главного героя, адресовал молодому артисту теплые слова.

- У тебя нужно учиться быть всегда в тонусе, хотя понимаю сколько приходится преодолевать! Твоя работа объективно взрослая и несет полезную информацию людям ,делая их вдумчивее и мудрее. У каждого из нас есть своя миссия, так вот ты с ней справляешься мощно! Дорогой, с уважением и пожеланием тебе воплощения всех самых смелых твоих желаний - ты сможешь и уже можешь! Горжусь и гордимся тобой и твоим благородством ни смотря ни на что и талантом. И я был рад поработать с тобой снова. Спасибо, что доверил и пригласил сняться в своем ролике, - написал Дима Билан.

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Дима Билан снялся в клипе Данила Плужникова
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ИСТОЧНИК KP.RU

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