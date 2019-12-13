2019-12-13T11:58:46+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 14-15 декабря 2019: воздух прогреется до 17 градусов

Правда, местами возможны осадки
Евгения СОРОКА
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Какой будет погода на выходных в Краснодарском крае.Какой будет погода на выходных в Краснодарском крае.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Стоило температуре воздуха опустится до нуля, как жители Кубани уже жалуются: отвыкли, неуютно, холодно, поскорее бы отпустило и снова бы вернулась комфортная погода. И у синоптиков на этот счет есть утешительный прогноз – «тепло» возвращается в регион. Причем уже в выходные. «КП» - Кубань» узнала, насколько долго продлится такая погода.

В пятницу, 13 декабря, в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха днем 5-10 градусов тепла, в отдельных районах - до 12 тепла. Приятная погода и на Черноморском побережье. Воздух днем прогреется до 15 градусов.

Ночью в субботу, 14 декабря, в крае прогнозируют дожди. Правда, лишь местами - осадки ожидаются в Краснодаре и на побережье, причем как на Черноморском, так и на Азовском. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. На Черноморском побережье на участке АнапаГеленджик местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

А температура - просто загляденье.

- Днем в крае ожидается +7-12 градусов, местами в южной половине воздух прогреется до 14 градусов тепла, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском гидрометцентре. - А в воскресенье, 14 декабря, прогулки станут еще комфортнее. Температура воздуха ночью 6-9 градусов тепла, а днем - 13-17 градусов.

Самые высокие отметки, конечно же, в Сочи. Кстати, в воскресенье тоже возможен дождь, но он будет кратковременным, потому настроение вам не испортит.

14 декабря в кубанской столице днем воздух прогреется до +8 градусов. А все из-за осадков, которые ожидаются в первой половине дня. Ночью температура опустится до 3 градусов тепла, но уже днем 15 декабря отметки достигнут 14 градусов. Ясная погода и штиль точно заставят вас выйти из дома и насладиться приятной прогулкой.

По прогнозам синоптиков, теплая погодка в Краснодарском крае надолго. Всю следующую неделю ночью минусовых отметок не ожидается. А днем столбики термометров покажут +12-14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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