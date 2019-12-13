2019-12-13T11:26:11+03:00
Общество

Большой день открытых дверей для выпускников и их родителей пройдет в морском университете имени Ушакова

Руководство Университета, Транспортного и Морского колледжей расскажут о специальностях, особенностях обучения, наличии бюджетных мест, отсрочке от армии и многом-многом другом
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ГМУ им. Ф.Ф. УшаковаФото: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова
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Кому это будет интересно? Если ваш ребёнок в этом году оканчивает школу и стоит перед выбором идти в 10-11 класс или поступить в колледж, если вы размышляете, каков вуз брать уже после 11-ого, то Вам не стоит пропускать возможность посетить единственный вуз на Юге Росси, который готовит морских и береговых специалистов по самым различным направлениям.

Даже, если вы уже определились, что будите поступать именно в ГМУ им. Ф.Ф.Ушакова, вы узнаете о перечне ЕГЭ, которые необходимо сдавать, ознакомитесь с материально-технической и лабораторной базой Университета, с преподавателями и курсантами. Перед Вами отличная возможность проникнуться атмосферой Ушаковки.

Выпускники 9-х классов и их родители узнают о том, что требуется для зачисления без вступительных испытаний в Транспортный и Морской колледжи. О реализации проекта «Большой Университет» и возможности дальнейшего получения высшего образования в ускоренные сроки без ЕГЭ в ГМУ по выбранной специальности.

Когда и где пройдёт? Для тех, кто планирует поступать в Транспортный или Морской колледжи, День открытых дверей начнётся в 14.00 в главном корпусе Университета (проспект Ленина, 93). Это будет большая информационная встреча в актовом зале с руководством университета и колледжей. До начала мероприятия в Мраморном зале Университета можно изучить информационные стенды и брошюры, лично пообщаться с преподавателями и сотрудниками колледжей. Это особенно важно для тех, кто ещё не определился с будущей профессией.

В 16.00 День открытых дверей начнётся для выпускников 11-х классов и их родителей. Представится возможность общении с представителями кафедр о перспективах трудоустройства и востребованности специальностей на рынке труда.

Что взять с собой, к чему готовиться? Позитивное настроения, вопросы и пожелания подготовьте заранее. Тем, кто после 11 класса не уверен в своих результатах ЕГЭ и желает поступить в Морской или Транспортный колледж Университета, следует побывать на Дне открытых дверей, которые предусмотрены и для высшего и для средне-профессионального образования, а значит, для этого мероприятия необходимо отвести побольше времени.

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