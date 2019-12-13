После поисков 16-летней Даши Шопиной в Майкопе создают свой отряд «Лиза Алерт»

В Адыгее организовали собственный отряд "Лиза Алерт". На призыв всероссийского волонтерского движения по поиску пропавших людей откликнулись десятки студентов из Майкопа.

- В местном отряде уже около сотни человек, - сообщил руководитель ПСО «Лиза Алерт» Республики Адыгея Николай Бронский.

Ключевым моментом, когда роль добровольцев в деле поисков человека оценили на уровне главы республики Адыгея, стала трагическая история 16-летней школьницы Даши Шопиной. 24 мая она вышла из гимназии в центре Майкопа, но домой живой так и не вернулась.

Розыск девочки начался сразу. На улицах Майкопа в те дни не осталось ни одного дерева или столба, на котором бы ни висело ее жизнерадостное изображение.

- Все было вокруг оклеено объявлениями, - рассказывал в "КП" - Кубань" директор Дашиной гимназии Олег Франко.

Добровольцы, а их было не меньше трехсот, прочесали столицу Адыгеи вдоль и поперек. Но шансов найти Дашу живой у них не было. Спустя 6 месяцев поисков, 5 ноября, правоохранители сообщили, что нашли убийцу девочки. А он спустя некоторое время показал, где спрятал ее тело. И снова силовикам пришлось обращаться к волонтерам, чтобы те помогли разобрать завалы строительного мусора, под которыми подонок похоронил ребенка.

- При обыске у подозреваемого Андрея Курникова было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Сначала он говорил, что нашел телефон девушки и даже указал место - рядом с бассейнами в парке, - рассказывает «КП» - Кубань» руководитель СУ СК по Республике Адыгея Александр Глущенко. - Потом он выдвинул новую версию - встретил подростка в районе реки Белой, ударил кулаком и случайно убил. Но тело сразу не нашли. Как оказалось, он присылал ее строительным мусором. А в это место как раз с мая сгружали строймусор.

На сегодняшний день экспертиза показала, что причиной гибели Даши стал удар по голове. На девочке из одежды Курников оставил только блузку, прикопав остальные вещи рядом. Однако пока обвинений в изнасиловании Даши перед смертью правоохранители не выдвигали.

- Расследование продолжается. О его итогах мы обязательно сообщим, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Руководитель следкома, кстати, лично поблагодарил волонтеров за помощь в раскрытии преступления.

После истории с Дашей Шопиной правительство Адыгеи выделило добровольцам помещение. Теперь штаб "Лиза Алерт" находится на базе Адыгейского поисково-спасательного отряда. И все необходимое для поисков людей в отряде теперь есть.

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