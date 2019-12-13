Нюансы космической важности

Все 60 ветроэлектроустановок самой крупной на Юге России Адыгейской ветроэлектростанции, запланированная мощность которой – 150 МВт, построены. Специалисты АО «НоваВинд», дивизиона Росатома, отвечающего за реализацию проектов в области ветроэнергетики, завершает важный этап – пуско-наладочным работам.

Монтаж ветроэнергетической установки состоит из трех этапов: механическая сборка, электромонтажные и пусконаладочные работы.

Работа наладчика ВЭС ответственная и очень сложная. Трудиться приходится на большой высоте и в крайне стеснённых условиях. Башню высотой с 33-этажный дом раскачивает ветер, амплитуда колебания достигает 10 см. Прежде чем приступить к работе на такой высоте каждый специалист прошёл подготовку наподобие той, какую проходят космонавты для тренировки вестибулярного аппарата. Общую подготовку специалисты проходили в Германии и Голландии.

«К нам приезжали зарубежные специалисты, в том числе из Португалии, – сказал эксперт группы ПНР компании RedWind Юрий Васильевич Шикаренко. – Эксперты по сборке и пуско-наладке турбин обучали наших сотрудников. Отмечу, что в общем конструкции разных ВЭУ похожи и знакомы нашим работникам, но есть много нюансов. Нам важно было узнать о них, чтобы работать, учитывая каждую мелочь. Индивидуальное испытание – это настройка всех систем турбины, подготовка к комплексным испытаниям. На данном этапе идёт выставление лопастей, ориентировка гондолы на север, настройка турбины. Сейчас проверяется по максиму всё, что возможно без комплексных испытаний. Делается это для того, чтобы комплексные испытания прошли успешно. То есть, условно, мы нажали кнопку и посмотрели, как слаженно, чётко и эффективно работает весь ветропарк».

Фото: АО «НоваВинд».

Кстати, специалисты, которые будут работать на заводе по производству комплектующих для ветроэнергетических установок на базе «Атоммаш» в г. Волгодонске недавно завершили первый этап обучения по модулю «Контроль качества» на заводе Enercon в г. Магдебурге. Этот курс был организован компанией RedWind – совместным предприятием АО «НоваВинд» с его технологическим партнером.

Курс был полностью практическим и включал следующие операции:

Напомним, что производство ветроэнергетических установок является новой для России компетенцией, и получить практические навыки по выполнению контрольных и испытательных операций можно только участвуя в процессе производства генераторов на производстве.

«Это самый крупный проект из тех, на которых я работал. Работать здесь очень интересно, поскольку узнаёшь много нового, знакомишься с современным оборудованием, – сказал Александр Плаксин, инженер связи компании «ТрансСтрой». – Уверен, что подобный проект не последний для специалистов, занятых здесь. Ветроэнергетика сейчас развивается, технологии становятся совершеннее и сложнее, и нас ждут новые ещё более интересные проекты».

Опыт приручения ветра, синергии высоких технологий и сил природы, полученный на строительстве и наладке Адыгейской ВЭС, непременно пригодится на площадке Кочубеевской ВЭС. Работы здесь не прекращаются ни на минуту: на площадку складирования завозят комплектующие ветроустановок, активно идёт подготовка временных дорог (ведутся земляные работы, специалисты заливают бетон, укладывают водопропускные трубы и переходные плиты).

Возведение Кочубеевской ветроэлектростанции также ведёт АО «НоваВинд». На участке площадью 725187 м² будет установлено 84 ветроустановки (ВЭУ) мощностью 2,5 МВт каждая. Расчётная общая мощность «Кочубеевской ВЭС» – 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 496,7 млн кВт/ч. На разных этапах строительства этого объекта будет задействовано от 100 до 400 специалистов как из АО «НоваВинд», так и из подрядных организаций.