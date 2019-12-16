Учительница из Краснодара выиграла 90 тысяч рублей, поставив знатоков "Что? Где? Когда?" в тупик своим вопросом

Можно сколько угодно говорить ученикам о пользе чтения книг. Но 60-летняя учительница русского языка и литературы из Краснодара Галина Варлыгина одним примером доказала - прибавляются не только знания, но и деньги.

Педагог стала участницей третьей игры зимней серии «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Против телезрителей выступала команда двукратного обладателя Хрустальной Совы Алеся Мухина. Удача Галине улыбнулась в 10-м раунде - волчок указал на ее вопрос. Причем, что интересно, в предыдущих двух играх письмо от учительницы уже лежало на столе. Ведущий даже отметил, что это один из самых сложных вопросов зимней серии. Но знатокам все-таки пришлось на него ответить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/749928" frameborder="0"></iframe> Вопрос о цыганах в "Что? Где? Когда?" от учительницы из Краснодара Видео: 1tv.ru.

«Антон Павлович Чехов в письме Алексею Суворину сравнил это с крушением поезда с высокой насыпи во время сильной метели. Много вихря, визга и стука». Именно над этим вопросом Галина Варлыгина предложила поломать голову знатокам.

Эрудиты выдвигали самые разные версии: «куранты», «танец с саблями, «рынок», «чечетка», «громкий голос». В итоге ответил на вопрос Станислав Мереминский: он предположил, что Антон Чехов имел ввиду симфоническую поэму «Dance Macabre» («Пляска смерти» - Авт.) Камиля Сен-Санса. Но, увы, оказался не прав.

Правильный ответ – пение цыган – участники команды не смогли назвать. Таким образом учительница из Краснодара сравняла счет между знатоками и телезрителями и стала богаче на 90 тысяч рублей.

- Участвую я очень давно, наверное, лет 15. В 2003 году я уже выигрывала у команды Александра Друзя - тогда начисляли телезрители по принципу «понравился вопрос или нет». Мой приз составил 8900 рублей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Галина Александровна. - Свой победный вопрос, который прозвучал в третьей игре зимней серии, отправила еще в марте. Честно признаюсь, специально не сижу и не отбираю. Полагаюсь на вдохновение. Вопрос про пение цыган нашла, когда готовилась к урокам в школе. Три раза лежал на столе и, когда его выбрали, я очень обрадовалась.

О победе Галины коллеги из школы №67 узнали еще ночью и тут же поспешили поздравить педагога.

- Свой выигрыш хочу потратить на путешествие, правда, пока с направлением не определилась. Была уже в Москве и в Казани, в Чехию ездила, в Австрию. А еще куплю на эти деньги книги. Часть средств отправлю в благотворительный фонд, - добавляет Галина Александровна.