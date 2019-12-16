Детей в саду Тихорецка кормили из недомытой посуды продуктами сомнительного качества

В одном из детских садов Тихорецка обнаружились многочисленные нарушения санитарных норм. Так, к примеру, продукты, из которых маленьким воспитанникам учреждения готовили обеды и ужины, не имели подтверждений о безопасности.

- Кроме того, ребят кормили из посуды со сколами, что категорически запрещено действующими нормами санитарной безопасности, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Кавказской транспортной прокуратуры. - А часть кухонной утвари была просто некачественно промыта. Нарушены технологии саночистки.

Пробы питания детей, чего тоже требует законодательство, в этом детском саду не делались.

Сейчас в адрес руководства детсада направлено представление прокурора. Однако надзорное ведомство настаивает на более тщательном разбирательстве и требует наказать директора.

- Материалы проверки направлены в Северо-Кавказский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту для рассмотрения вопроса о возбуждении в отношении виновного должностного лица дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению), - сообщили в Кавказской транспортной прокуратуре.

Ведомство планирует снова нагрянуть в детсад, чтобы проверить, как устраняются их замечания.

В самом детском саду скандальные выводы правоохранителей никак не комментируют.