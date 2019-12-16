На трассе под Ейском нашли брошенного 5-летнего мальчика

5-летний Андрюша отчаянно рыдал на обочине трассы между Ейском и станицей Копанской в Краснодарском крае. Понурив голову, сидя на корточках у одного из отбойников, он находился уже около часа. Мимо то и дело пролетали машины, но ни в одной не было его папы.

- Я был с а..пой, - от плача Андрюша начал заикаться. Его рассказ, о том, как он оказался на обочине один, с трудом разобрала проезжавшая мимо Елена.

Перед тем, как посадить в свой автомобиль замерзшего ребенка, она засвидетельствовала это на видео. А потом отвезла мальчика в ейский отдел полиции. По дороге Андрюша заснул.

Между тем, когда в полиции начали поиски нерадивого родителя, выяснилось, что сына он не оставлял. Он его потерял.

5-летнего ребенка на трассе под Ейском бросил отец.

- Мужчина рассказал, что сынишка баловался всю дорогу в машине и даже вышвырнул шапку в окно движущегося автомобиля, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Он остановился и пошел искать шапку, а сыну наказал сидеть в салоне и ждать.

Однако, по словам отца, вернувшись, ребенка в машине он не нашел и позвонил в полицию.

Никаких проверок правоохранители не назначали. И лишь убедились в том, что ребенок живет в благополучной и любящей семье. А сам инцидент - чистое недоразумение.