2019-12-16T14:19:22+03:00
Спорт

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

Рассказываем, когда следить за выступлениями российских биатлонистов, представляем расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону во Франции с 19 по 22 декабря
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в АнсиРасписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в АнсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Биатлонный сезон набирает обороты. На втором этапе в Хохфильцене российская сборная собрала неплохой урожай – четыре медали. У Александра Логинова серебро в гонке преследования, также второй стала наша женская эстафетная четверка. Бронзовые награды в спринтах у Александра Логинова и Светланы Мироновой. К ним добавим третье место Матвея Елисеева в спринте первого этапа в Эстерсунде.

Но пока в неофициальном зачете Кубка мира российская команда только на пятой строчке, болельщики ждут золотых медалей от третьего этапа, который пройдет в Анси (Франция) с 19 по 22 декабря.

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси (время московское)

19 декабря (четверг)

15:55 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ, Eurosport.

20 декабря 2019 (пятница)

15:55 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ,Eurosport.

21 декабря 2019 (суббота)

14:40 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ, Eurosport.

16:40 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ, Eurosport.

22 декабря 2019 (воскресенье)

13:50 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ, Eurosport.

15:55 - Биатлон. Кубок мира. Анси. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Франции. МатчТВ, Eurosport.

ИСТОЧНИК KP.RU

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