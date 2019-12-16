Димаш в Краснодаре

Вокальные данные Димаша поражают не только меломанов, но и профессиональных музыкантов, а его легкость и раскованность на сцене обеспечивают успех каждого живого выступления. 16 февраля артист выступит в Краснодаре на сцене Баскет Холла, которая станет достойным обрамлением для потрясающего вокала. Не пропустите сольный концерт одного из самых феноменальных исполнителей десятилетия!

Молодая звезда из Казахстана, обладатель голоса диапазоном в шесть октав. Одаренный вокалист, который впервые стал лауреатом конкурса в шесть лет, а в десять его уже приглашали стать конферансье на событиях областного значения.

Впервые артист выступит в Краснодаре с сольным концертом! Все российские концерты Димаша проходят с аншлагом! Поэтому настоятельно рекомендуется покупать билеты заранее, из-за большого спроса на них.

16 февраля, Баскет-холл (ул. Пригородная, 24), в 19:00.

Билеты на сайте kassir.ru