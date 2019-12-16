2019-12-16T17:54:21+03:00
Общество

Напиток с пестицидами: чай «Мацеста» незаконно использовал знак органически чистой продукции

Проверка Роскачества выявила в нем опасные компоненты, а итальянский институт намерен подать в суд на чайную фабрику
Екатерина Мишина
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Фото: АНО «Российская система качества» (Роскачество).Фото: АНО «Российская система качества» (Роскачество).
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Сразу четыре вида пестицидов класса неоникотиноидов обнаружили в чай чёрный классический «премиум» (ручной сбор) «Мацеста» эксперты в результате проверки продукта.Об этом сообщает официальный портал Роскачества. Выявленные в чайном листе ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин признаны высокотоксичными для насекомых и умереннотоксичными для человека. Ситуация становится особенно пикантной, учитывая, что Мацестинская чайная фабрика позиционирует свою продукцию как экологически безопасную.

Официальный сайт Роскачества сообщает, что помимо отечественной отметки «органика», чай был промаркирован европейским «Евролистом» - знаком сертифицированной органической продукции. Однакосертификат этот выдает Институт этической и экологической сертификации Италии (ICEA), который уже несколько лет не работает в России.При этом знак «чистоты» действительно, был присужден «Мацесте» несколько лет назад, однако, как сообщили Роскачеству эксперты итальянского органа сертификации, срок его действия истек еще в 2012 году. Более того, ICEA намерена подать в суд на чайную фабрику за незаконное использование собственного знака.

На сайте Роскачества сообщается, что вскрывшиеся обстоятельства заставили руководство чайной фабрики срочно сменить упаковку – в новой редакции чай уже не имеет «Евролиста», гарантирующего потребителю безопасность продукта.

Также по результатам проверки Роскачества, на российских прилавках был выявлен еще один товар, не соответствующий требованиям к органической продукции. Им оказались шриланкийский чай торговой марки Richman.

Отметим, в России создадут единый государственный реестр производителей органической продукции, благодаря которому каждый потребитель сможет проверить наличие сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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