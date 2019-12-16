Главному врачу краснодарской СЭС дали 8 лет «строгача» за взятку в 1,2 миллиона рублей

16 декабря Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор руководителю «Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Владимиру Пархоменко. Служитель Фемиды признал его виновным в получении крупной взятки за покровительство.

Согласно материалам дела, все произошло еще в 2011 году. Один из работников написал заявление в следственные органы, сообщив, что главный врач вымогает у него деньги. Причем немалые.

- 9 декабря в своем служебном кабинете руководитель выдвинул требование о передачи ему взятки в 1,2 миллиона рублей, - сообщают «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - За это он пообещал общее покровительство по службе и дальнейшее сотрудничество на договорной основе между руководимым им учреждением и предприятиями.

Как пояснили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю, денежные средства, полученные Пархоменко, были изъяты следователем территориального следственного отдела.

19 декабря Пархоменко получил от работника службы указанную сумму. После чего его задержали сотрудники ОРЧ ЭБ и ПК ГУ УМВД России по краю.

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

- Кроме того, ему назначили штраф в размере 12 миллионов рублей с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года, - добавляют в прокуратуре региона.

Правда, приговор не вступил в законную силу. А значит осужденный может обжаловать решение.

СПРАВКА «КП»

Владимир Пархоменко начинал свою карьеру в Лабинской СЭС. В учреждениях госсанэпидслужбы работал с 1988 года. В 2009 году получил должность главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». По данным службы, руководит учреждением он до сих пор.

Награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития России. Заслуженный работник здравоохранения Кубани.