Анапа-2019: На новом рубеже

Уходящий год для курортной Анапы оказался щедрым на события: открывались новые социальные объекты, шли масштабные работы по озеленению и расширению дорог, создавались новые точки притяжения для туристов. О главных событиях года в самом солнечном городе России рассказываем в нашем материале.

По проспекту и аллеям

В этом году в Анапе появились новые скверы. Первый разбили на месте пустыря на перекрестке улиц Ленина и Омелькова рядом с храмом Державной иконы Божией Матери. На территории оформили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, посадили деревья и кустарники.

Второй сквер занял место четырехэтажного самостроя на бульваре Евскина, который снесли в конце зимы. А уже к началу лета в центре уютной благоустроенной зоны заиграл струями красивый фонтан. Еще один сквер зазеленел туями и елями рядом с Театральной площадью. Раньше на этом месте был неприглядный торговый ряд, а сейчас создается новая достопримечательность города воинской славы - Триумфальная арка.

Осенью началось грандиозное благоустройство Пионерского проспекта. Сейчас здесь кипит работа: ведется монтаж декоративной подсветки, завозится грунт и выравниваются газоны, высаживаются деревья. Мэр Анапы Юрий Поляков ставит задачу обновить главную курортную магистраль до начала сезона-2020.

Появились в Анапе и новые точки притяжения туристов и жителей курорта. Центральную набережную украсила галерея из оригинальных светодиодных фонарей в форме парусов. В реке Анапке установили первый на курорте фонтан на воде - к следующему сезону его планируют превратить в фонтанный комплекс. А великолепным подарком ко Дню города стал светомузыкальный фонтан «Сердце влюбленных» в сквере Гудовича, который сразу облюбовали для фотосессий молодожены.

Необычным новшеством стала замена старых заградительных столбов в исторической части города на декоративные конструкции в виде старинных пушек. Их дула направлены вниз - это символ мира, знак того, что эти орудия никогда не выстрелят.

В честь 76-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков на улице Протапова открыли Аллею памяти с портретами Героев Советского Союза, имена и подвиги которых неразрывно связаны с историей Города воинской славы.

Анапчане с благодарностью вспоминали героев не только военного, но и мирного времени. В поселке Виноградном открыли стелу Героям Социалистического Труда совхоза имени Ленина, а фасад Летней эстрады украсила мемориальная доска Народному артисту СССР Иосифу Кобзону, который не раз выступал в Анапе с концертами.

Быстрее, шире, удобнее!

Впервые за многие годы в Анапе начали радикально решать вопрос с дорожными пробками.

В Анапе ведется масштабная работа по реконструкции и строительству дорог. Фото:пресс-служба администрации Анапы.

После расширения улицы Крылова пришла пора сложнейшего перекрестка Астраханской и Лермонтова, а также участка Ленина от Владимирской до Лермонтова. Несмотря на трудности с подземными коммуникациями, все работы завершили до конца года.

Дополнительная полоса и кольцо возле санатория «Россиянка» появились на Симферопольском шоссе - это облегчило дорожную ситуацию на выезде из города. Была построена новая дорога от улицы Владимирской до Супсехского шоссе, заасфальтированы проспект Южный и улица Объездная в селе Витязево, а в конце года началось расширение улицы Лермонтова от Астраханской до Ленина.

Благодаря этим мерам дорожные пробки в Анапе уменьшились, работа по разгрузке улиц будет продолжена. Самые глобальные планы - начало строительства магистралей, которые соединят Супсехское и Анапское шоссе, а также улицы Ленина и Таманскую.

События и нацпроекты

Мощный старт курортному сезону - 2019 дал международный фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», который напомнил зрителям об античной истории Анапы. И весь сезон прошел на высокой ноте: в течение года курорт посетило 5 млн гостей.

В Анапе открылись первые на Кубани почтовые отделения нового формата, а значительно улучшить противопожарную обстановку в районе помогла новая пожарная часть в селе Джигинка.

Ярким спортивным событием года стало открытие универсального спорткомплекса на территории школы № 21 станицы Анапской. Просторный и теплый зал, душевые, раздевалки - здесь предусмотрено все для занятий самбо, дзюдо, боксом и футболом. Еще один типовой спорткомплекс появится в поселке Пятихатки на базе Кадетской школы имени Старшинова - на месте будущей стройки вскоре заложат фундамент.

В рамках национального проекта «Демография» в станице Благовещенской и хуторе Большой Разнокол построены современные многофункциональные спортплощадки. Здесь будут проходить соревнования по баскетболу, волейболу и мини-футболу, веселые старты.

Осенью город в прямом смысле засиял в новом свете. Благодаря программе по модернизации уличного освещения в Анапе заменили более 4300 светильников. Причем масштабный проект был реализован без инвестиций из бюджета.

В рамках нацпроекта «Экология» началась реконструкция водозабора и инженерных сетей в хуторе Заря, а нацпроект «Культура» помог капитально отремонтировать и оснастить современным оборудованием ДК в селе Бужор.

Важным событием года стало досрочное погашение муниципального долга. Кредит, рассчитанный до конца 2021 года, администрация полностью погасила в конце августа. Это позволило городу сэкономить 13 миллионов рублей и направить деньги на строительство детсадов, озеленение, ремонт дорог и другие цели.

С заботой о будущем

После многолетнего перерыва в Анапе активно решается вопрос нехватки мест в детских садах. На по-настоящему злободневную проблему были брошены все силы. И результат не заставил себя ждать.

Самым долгожданным и радостным подарком ко Дню города стало открытие новых детских садов в микрорайоне Алексеевском и селе Сукко, в котором теперь полностью решен вопрос с детской очередью. В рамках нацпроекта «Демография» в хуторе Воскресенском возвели детсад на 140 мест, в городе на улице Крымской с нуля построен и открыт садик «Орленок». Новый детсад инвестор построил на Анапском шоссе. И это только первый этап! В настоящее время возводится детский сад по улице Ленина, в планах в следующем году заложить еще два дошкольных учреждения.

В этом году в Анапе торжественно открыли новую школу - первую за 27 лет. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

Впервые за 27 лет в Анапе построена новая школа. После торжественного открытия современный корпус для начальных классов в школе № 6 поможет разгрузить переполненные кабинеты.

С наступающим!

Глава города-курорта Анапы Юрий Поляков поздравил горожан и гостей с праздниками.

Глава города-курорта Анапы Юрий Поляков. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

- Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с приближающимися новогодними праздниками! Для нашего курорта и родной Кубани уходящий год был наполнен яркими мгновениями и радостными событиями. И я желаю, чтобы следующий год стал еще интереснее и плодотворнее. Хороший задел для этого готов, и мы сделаем все возможное, чтобы любимая Анапа стала еще привлекательнее для гостей и комфортнее для жителей. С Новым, 2020-м, годом! Пусть он будет счастливым