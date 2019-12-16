В Краснодаре состоялась конференция-семинар, посвященная проблемам отмены ЕНВД и обязательной маркировки отдельных групп товаров

С 1 января 2020 года в России частично отменяется применение Единого налога на вмененный доход (далее ЕНВД), а полностью этот спецрежим перестанут использовать с 2021 года. Кроме того, постепенно вводится обязательная маркировка отдельных групп товаров. Представители бизнес-сообщества обеспокоены этими нововведениями, которые могут повлечь за собой серьезные убытки для бизнеса.

Пути решения проблем предпринимателей искали на конференции под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика (далее - Уполномоченный).

В ее работе приняли участие замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречанная, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Краснодарского края Дмитрий Горбат, глава краевого департамента инвестиций Виталий Воронов, замминистра финансов Дмитрий Гостев, заместитель руководителя ТПП Краснодарского края Егор Робский, представители муниципальных образований края и предпринимательского сообщества.

- Цель мероприятия - разъяснить предпринимательскому сообществу предстоящие изменения в налоговой политике государства. Бизнес уже сейчас может сделать правильные шаги, чтобы избежать трудностей в будущем в связи с изменением налогового режима и введением обязательной маркировки отдельных групп товаров, - рассказал бизнес-омбудсмен Игорь Якимчик.

По его словам, государство заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса, а предприниматели, в свою очередь, могут найти новые возможности в меняющихся условиях.

- Например, можно найти рынки сбыта, участвуя в реализации национальных проектов, на которые направляются средства из бюджета. Идет активное строительство социальных объектов, требуется поставка оборудования, товаров и услуг, что открывает большие возможности для эффективного взаимодействия государства и бизнеса, - считает Игорь Якимчик.

Еще одно важное нововведение – обязательная маркировка отдельных групп товаров. Безусловно, бизнесу необходимо провести серьезную работу: изучить необходимые документы, закупить оборудование, обучить персонал. И в этом случае предприниматели не останутся один на один с проблемами внедрения этой технологии.

Представители государственных надзорных органов - Роспотребнадзора и прокуратуры выразили готовность вести диалог, давать необходимые разъяснения, консультации предпринимателям в меняющихся условиях. Важнейшую роль в этом диалоге выполняет аппарат Уполномоченного.

От введения обязательной маркировки выиграет не только государство. Гарантии качества товара получает потребитель, бренды и предприниматели будут защищены от контрафакта и серьезных репутационных потерь.

Все участники встречи отметили реальную пользу от встречи под председательством Уполномоченного.

По итогам конференции ее участники предложили создать рабочую группу, в которую войдут представители органов государственной и муниципальной власти и бизнеса, которая подробно проанализирует последствия отмены ЕНВД и внесут предложения по данному вопросу в соответствующие органы власти регионального и федерального уровня.