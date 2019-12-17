Главный матч года: «Локомотив-Кубань» едет в Турцию за победой над «Тофашем»

17 декабря в 20:00 баскетболисты «Локомотива-Кубани» проведут самый важный матч уходящего года. На выезде в Турции «красно-зеленым» предстоит битва с «Тофашем». На кону путевка в следующий раунд Еврокубка, проигравший покинет турнир.

В первом круге соперники уже встречались в Краснодаре. Тогда «Локо» вел 14 очков в третьей четверти, но проиграл после точного дальнего броска на последней секунде Тарика Филиппа – 69:72. В той игре у руля команды находился итальянец Лука Банки. Серия неудач стоила ему работы. Сейчас команду возглавляет Евгений Пашутин. «Железнодорожники» под его руководством уже выиграли два матча подряд и приехали в Турцию за третьей победой. Ясно только одно – легко она точно не достанется.

«Тофаш» опытнейшая команда, которая идет в числе лидеров чемпионата Турции и одной ногой была в топ-16 Еврокубка еще два тура назад, но затем потерпела два необязательных поражения и поставила себя в неудобное положение.

В сезоне 2019/20 «Тофаш» сыграл десять домашних матчей во всех турнирах и выиграл восемь из них. Уступили подопечные Орхана Эне на «Tofas Arena» только «Фенербахче» и «Умана Рейер». Травмированных в составе турецкой команды нет, к матчу соперник подходит в сильнейшем составе.

- Нам предстоит серьезная игра. Будем действовать от защиты. Нужно остановить быстрые прорывы «Тофаша», максимально затруднить работу их снайперов. Мехиа, Филлип, Эрмис обладают хорошим дальним броском и забивают с высоким процентом. Нужно не дать почувствовать свою игру Девину Уильямсу, который очень хорош при игре внутри. Нужно играть жестко, не терять концентрацию ни на минуту, использовать баланс между игрой внутри и на периметре. Действовать примерно так, как мы играли в предыдущих двух матчах – командно, подстраховывая друг друга, в хорошем темпе. Это решающий матч в регулярном сезоне Еврокубка и мы будем играть только на победу, - поделился ожиданиями от матча главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин.

Игроки отмечают, что при новом наставнике они стали лучше понимать друг друга, команда стала сильнее, и они готовы сделать решающий шаг в топ-16. Матч в Бурсе пройдет 17 декабря, начало в 20:00.

Свой ближайший матч в родных стенах «Локомотив-Кубань» проведет 11 января. В 17 часов состоится игра Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».