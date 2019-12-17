Поступок спасительницы 5-летнего мальчика с трассы под Ейском вызвал шквал критики

Хорошими делами прославиться нельзя, - пела старуха Шапокляк в любимом советском мультфильме. Так зоозащитница из Ейска Анжелика Андронова, подобравшая на обочине безлюдной трассы 5-летнего мальчугана, вынуждена сейчас оправдываться и разбирать по косточкам каждое свое действие. Вчера, 16 декабря, выяснилось, что ребенку, которого, как всем казалось, она спасла от неминуемой гибели, ничего не угрожает. А родители мальчика даже усомнились в чистоте намерений самой Анжелики. Женщина записала в ответ еще одно видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/750175" frameborder="0"></iframe> Женщина спасшая 5-летнего мальчика на трассе под Ейском.Соцсети

- Когда я подбирала ребенка на трассе, я не видела никаких людей. Я потратила там много времени, потому что сначала на скорости проскочила, развернулась, проехала как минимум километра полтора, снимая все на видео. И на кадрах прекрасно видно, что вокруг нет никаких людей. Я не могла поверить, что ребенок один, поэтому я останавливалась медленно и надеялась, что все-таки увижу родителей ребенка, но нет, - говорит Анжелика.

Между тем, у родителей 5-летнего Адрюши, якобы случайно оставленного ими на трассе, нашлась поддержка среди пользователей соцсетей. Поступок женщины раскритиковали.

- Вы что органы опеки или полиция? Почему вы берете на себя их функции и сажаете чужого ребенка в свою машину? Вы недалекого ума женщина. И мы согласны с тем, что родители выступают против ваших действий, - записал свое видео краснодарец с ником antony_hoppkins.

Напомним, 5-летний Андрюша отчаянно рыдал на обочине трассы между Ейском и станицей Копанской в Краснодарском крае. Понурив голову, сидя на корточках у одного из отбойников, он находился уже около часа. Мимо то и дело пролетали машины, но ни в одной не было его папы.

- Я был с а..пой, - от плача Андрюша начал заикаться. Его рассказ, о том, как он оказался на обочине один, с трудом разобрала проезжавшая мимо Анжелика.

Перед тем, как посадить в свой автомобиль замерзшего ребенка, она засвидетельствовала это на видео. А потом отвезла мальчика в ейский отдел полиции. По дороге Андрюша заснул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/750176" frameborder="0"></iframe> На женщину спасшую мальчика с трассы под Ейском обрушились с критикой.Соцсети

Между тем, когда в полиции начали поиски нерадивого родителя, выяснилось, что сына он не оставлял. Он его потерял.