Бывших застройщиков ЖК «Территория Счастья» и «Белые паруса» отправили в колонию

Прикубанский районный суд Краснодара вынесен приговор по громкому делу в отношении троих бывших застройщиков ЖК «Территория Счастья» и «Белые паруса». Их признали виновными в мошенничестве.

- Во время судебных разбирательств выяснилось, что с 2013 по 2017 годы в Краснодаре Давид Купрадзе и Андрей Соколов под предлогом строительства многоэтажки на улице Жигуленко, 3 похитили обманным путем деньги дольщиков, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Они заключили с ним договоры участия в долевом строительстве на сумму 1,3 миллиарда рублей.

А с 2014 по 2016 годы эти же застройщики вместе с товарищем Вадимом Мозговым похитили таким же способом 450 миллионов рублей. Средства они якобы собирались потратить на возведение жилого дома на улице Домбайской, 10.

ЖК "Территория счастья". Фото: krd.ru

Кроме того, Купрадзе и Мозговой с 2015 по 2017 годы похитили 731 миллион рублей у дольщиков, которые передали свои честно заработанные на строительство многоэтажки на улице Валерия Гассия, 4/7.

Используя фиктивные справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке, поддельные квитанции к приходным кассовым ордерам, застройщики умудрились вывести из оборота предприятия и похитить все деньги. Космические суммы они потратили на свои цели, абсолютно не связанные со строительством объектов.

- Подсудимые использовали деньги направляли их на другие нужды организации, - сообщили в Краснодарском краевом суде.

Потерпевшими по делу признали 680 человек. В общей сложности дольщиков обманули на 2,5 миллиарда рублей.

- Во время следствия и судебного разбирательства заявлен 121 иск, - добавляют в прокуратуре региона.

Как ни странно, но подсудимые признали свою вину. Суд назначил им наказание по совокупности преступлений Купрадзе – в виде 5 лет лишения свободы. Соколова отправили в тюрьму на 4,5 года, а Мозгового на 3,5 года. Отбывать наказание они должны в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначили штраф в размере миллиона рублей.

- Государственным обвинителем предлагалось наказание по совокупности преступлений в виде девяти, 8,5 и 7,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - объясняют в прокуратуре Краснодарского края. - Поскольку иски потерпевших оставлены без рассмотрения, после получения и изучения приговора суда, будет рассмотрен вопрос о его обжаловании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Краснодар получит 1 миллиард рублей на завершение долгостроев

Деньги направят на завершение возведения пяти проблемных объектов долевого строительства. Это: ЖК «Территория счастья», «Форт Карасун», «Валентина», «Талисман» и «Южный.

Стоит отметить, что ранее городские власти заявили, что для окончательного решения проблемы с долгостроями, краевому центру необходимо порядка 3 млрд рублей.