В Анапе открыли новый детский сад

Дошкольное детское учреждение «Орленок» распахнуло свои двери для малышей в декабре текущего года.

Комфортабельное здание с уютными группами, спортивным залом, комнатами отдыха и пищеблоком отвечает всем современным стандартам и нормам. Здание это имеет богатую историю, ведь оно стало преемником детского сада, построенного в далеком 1948 году. Для многих поколений мальчишек и девчонок эти стены стали символом беззаботного и радостного детства. Но за годы здание пришло в негодность, было признано аварийным и снесено.

Теперь на его месте построен совершенно новый, просторный и комфортабельный детсад. И вот он распахнул двери новым малышам, для которых он станет первой ступенькой в мир образования. Кстати, ребят здесь будут учить по новой образовательной программе «Вдохновение», а сам детский сад получил федеральный и краевой статус инновационной площадки по ее апробации. Программа будет учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка, поддерживать исследовательскую активность, активно вовлекать родителей в процесс воспитания. Воспитывать ребят будут профессиональные педагоги - в учреждении уже сформирован крепкий педколлектив, полный свежих творческих идей.

Открытие детского сада «Орленок» прошло в торжественной обстановке. Поздравить пап и мам будущих воспитанников учреждения пришли почетные гости. К присутствующим обратился глава курорта Юрий Поляков. Он поздравил участников мероприятия с наступающими зимними праздниками и рассказал о новых планах по обеспечению анапских детей местами в дошкольных учреждениях.

Торжественное открытие детского сада "Орленок". Фото: пресс-служба администрации Анапы.

- Сегодня, без сомнения, радостный день для всех анапчан. Мы открываем новый детский сад – уже третий в этом году после Сукко и Алексеевки. А до конца года откроем еще два. Год провожаем успешно!, - отметил Юрий Поляков.

Председатель Совета Леонид Кочетов добавил:

- Спасибо главе Анапы за настойчивость и упорство, за то, что социальная программа по сокращению детской очереди в нашем городе-курорте воплощается в жизнь.

На торжественной церемонии открытия руководителю дошкольного учреждения Юлии Сафроновой передали символический ключ. После того, как символическая красная ленточка была перерезана, почетные гости осмотрели новый соцобъект.

Внутри светло, тепло и уютно, стены в коридорах расписаны вручную, прекрасно оснащен пищеблок, в группах много развивающих игрушек. В большом актовом зале установлено пианино, есть гардероб для детских костюмов. Помимо просторного и светлого спортивно-музыкального зала для малышей обустроены прогулочные веранды – словом, в новом учреждении дети будут чувствовать себя комфортно.

«Орленок» оснастили трансформируемой мебелью, провели оптимизацию помещений. Благодаря этому он сможет принять не 80 детей, как изначально планировалось, а 240. Комплектование групп уже проводится, и до Нового года в просторных коридорах «Орленка» зазвенит детский смех.

Отдельное внимание администрация города совместно с региональным министерством образования уделили и детской безопасности. Учреждение оснащено системой камер видеонаблюдения, пожарной сигнализацией и комнатой для сотрудников охраны, которые будут пресекать проникновение посторонних на территорию садика.

Как все начиналось

Прежде, чем у анапчан появился новый и комфортабельный детский сад, пришлось преодолеть немало трудностей на пути к его появлению. И в первую очередь администрации курорта пришлось провести ряд мероприятий, чтобы соблюсти Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Как оказалось, место для постройки детсада располагается на территории древнего городища Горгиппия, поэтому, перед стартом работ по возведению фундамента, пришлось выполнить спасательные археологические изыскания, препятствующие уничтожению древних артефактов. Все предусмотренные законодательством археологические работы выполнило непубличное акционерное общество «Наследие Кубани», с которым администрация курорта заключила договор. Только после этого строители смогли приступить к работам.

При этом глава Анапы Юрий Поляков поставил перед ними задачу не упускать ни единого погожего дня, чтобы успеть завершить строительство до начала сезона дождей. Стройка кипела с утра и до позднего вечера без выходных. Благо, сухая осенняя погода стала хорошим помощником. По требованию Юрия Полякова весь процесс строительства и благоустройства территории детсада находился под пристальным контролем. Регулярно проводились инспекции на стройобъекте. Поставленная задача выполнена – детсад был построен в срок, однако готовое дошкольное учреждение получилось ввести в эксплуатацию не сразу. Препятствием стала неготовность ресурсоснабжающих организаций обеспечить объект инженерными сетями в установленный срок. Но и эту проблему удалось решить максимально оперативно, «Орленок» открыт до Нового года!