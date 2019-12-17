Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Планице

Четвертый этап Кубка мира 2019 по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения). В программе соревнований спринт и командный спринт свободным стилем. Уже известно, что сборная Норвегии останется на этом этапе без ведущих атлетов. Не попали в заявки лидеры общего зачета Кубка мира Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг.

После трех этапов Александр Большунов – третий, а Сергей Устюгов - шестой, в женском зачете лучшая из россиянок Наталья Непряева на седьмой строчке.

Предлагаем вашему вниманию расписание прямых трансляций.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка мира FIS по лыжным гонкам в Словении (время московское)

21 декабря (суббота)

13:00 – Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Спринт, свободный стиль. Квалификация.

15:30 – Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал. Eurosport 2

15:30 – Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал. Eurosport 2

22 декабря (воскресенье)

11:00 - Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Командный спринт, свободный стиль. Полуфиналы

13:10 - Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал. Eurosport 2

13:10 - Лыжные гонки. Кубок мира. Планица. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал. Eurosport 2