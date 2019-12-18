Как жители Краснодара могут экономить на проезде

Уже два года у жителей и гостей Краснодара есть возможность оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами. За это время к проекту «Безналичный транспорт» ежемесячно присоединяется все большее число пассажиров. Сбербанк выступает эквайрером, то есть обеспечивает прием банковских карт различных платежных систем.

КАРТОЙ – ПРОЩЕ

В современном мегаполисе бумажные деньги постепенно выходят из повседневного обихода, им на смену приходят удобные и простые в использовании банковские карты. Бесконтактной банковской картой можно расплатиться даже в общественном транспорте, и жители кубанской столицы уже по достоинству оценили эту возможность.

Не случайно на фоне общероссийского роста популярности национальных банковских карт при расчетах за проезд в общественном транспорте Краснодарский край уверенно занимает одну из лидирующих позиций в этом общероссийском тренде. Ежедневно жители и гости Краснодара оплачивают национальными банковскими картами несколько десятков тысяч поездок в автобусах, троллейбусах и трамваях, а с начала года количество поездок, оплаченных именно таким способом, увеличилось в 16 раз!

В качестве одного из факторов, повлиявших на такой внушительный рост интереса и доверия пассажиров к безналичному способу оплаты проезда, эксперты называют акцию, реализуемую платежной системой «Мир» совместно со Сбербанком и оператором автоматизированной системы оплаты проезда – ООО «Электронный билет Кубани». Ведь по бесконтактной карте «Мир» в Краснодаре и станице Тбилисской можно комфортно оплачивать проезд в наземном общественном транспорте и экономить на каждой поездке.

КАК ЭКОНОМИТЬ

Достаточно приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в общественном транспорте, чтобы стоимость разовой поездки списалась с нее сразу в нужном размере. Приятным сюрпризом для нового держателя карты, уже ставшим обыденностью для «старожилов», станет то, что, расплатившись национальной платежной картой в одно касание в автобусе, троллейбусе или трамвае, держатель карты «Мир» получит скидку в размере 4 рублей.

Давайте посчитаем: если каждый будний день (а в среднем в месяце 21 рабочий день) ездить на работу или учебу и назад (по две поездки в день), то за месяц минимальная экономия составит (21x2x4) 168 рублей – эти деньги точно лишними не будут.

По словам экспертов, оплата картами национальной платежной системы «Мир» не только более удобна для пассажиров, но и повышает безопасность расчетов. Теперь расплачиваться с перевозчиком проще, чем традиционным, налично-денежным способом. Не требуется при всех доставать наличные из кошелька, искать мелочь по карманам, дожидаться сдачи.

Акция со скидкой по картам платежной системы «Мир» стартовала в сентябре при поддержке администрации Краснодарского края и Южного главного управления Банка России, она направлена на стимулирование жителей Краснодара и Тбилисского района к использованию безналичного способа оплаты проезда и уже принесла заметные результаты.

Так, доля национальной платежной карты «Мир» в Краснодаре среди оплат всеми банковскими картами в общественном транспорте с августа по ноябрь выросла в три раза – с 11% до 32%. С начала же 2019 года общее количество таких транзакций на транспорте, в которых использовалась карта «Мир», выросло более чем в 16 раз.

В итоге в октябре общественный транспорт вышел на четвертое место по популярности среди категорий расходов держателей карт «Мир» в Краснодаре, обойдя аптеки и уступив супермаркетам на первом месте, кафе и ресторанам и автозаправкам – на втором и третьем.

«На Кубани неуклонно растет число безналичных карточных операций. В первом полугодии этого года жители и гости региона совершили почти в полтора раза больше таких операций, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствуют как рост эквайринговой инфраструктуры в регионе – его темп опережает среднероссийский, так и популяризация национального платежного инструмента – карты «Мир». Промежуточные результаты акции, проводимой в общественном транспорте Краснодара и Тбилисского района, это еще раз подтверждают», – отмечает Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России.

Продлится реализуемая платежной системой «Мир» акция до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что на текущий момент по всей России выпущено более 70 миллионов карт национальной платежной системы «Мир».

– Мы видим, что востребованность карт «Мир» для оплаты различных категорий товаров и услуг растет в Краснодарском крае ежемесячно. Все больше жителей Краснодара переходят на безналичную оплату, так как это удобно, технологично и выгодно. Мы ожидаем, что доля карт «Мир» среди операций, совершаемых в регионе безналично, будет расти и в 2020 году, – говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.