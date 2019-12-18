2019-12-17T17:06:56+03:00
Общество

Дольщики ЖК «Дуэт» получили долгожданные ключи

Достроить 3-й литер помогла Черноморская финансовая компания
Нина КУРЯШКИНА
Поделиться:
Фото: пресс служба «BSFC».Фото: пресс служба «BSFC».
Изменить размер текста:

Еще один многоквартирный дом достроен в Краснодаре при помощи Черноморской финансовой компании. В канун Нового года более 357 семей дольщиков жилищного комплекса «Дуэт» в Молодежном микрорайоне получили долгожданные ключи от квартир.

Напомним, первые два литера комплекса комфорт-класса были введены в эксплуатацию еще в 2017 году. Однако затем строительство двух следующих литеров замедлилось, а сроки сдачи домов неоднократно переносились. Пока в конце 2018 года на помощь дольщикам не пришел крупный инвестор - Черноморская финансовая компания, выделив средства для завершения строительства объекта. В настоящее время ведутся работы по возведению 4-го литера жилого комплекса в Молодежном микрорайоне. Строительство его будет завершено уже в 2020 году.

Фото: пресс служба «BSFC».

Фото: пресс служба «BSFC».

Отметим, компания уже не в первый раз помогает горожанам получить долгожданные квартиры. Так, благодаря инвестициям ЧФК, в июне текущего года собственники ЖК «Приоритет» смогли получить ключи. Кроме того, на территории комплекса возводятся новые дома ЖК «Мозаика», продолжается обустройство территории. Также ЧФК финансирует окончание строительства жилого комплекса бизнес-класса «Статус» по ул. Стасова. Сдача объекта запланирована на 1-й квартал 2020 года.

Напомним, Черноморская финансовая компания работает уже 11 лет. За это время она сдала в эксплуатацию свыше 550 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Узнать подробнее о проектах компании можно на официальном сайте ЧФК bsfc.com и по телефону: 88007001800.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
На Кубани запретили продажу никотиновых смесей подросткам
На Кубани мужчина обвинил своего знакомого в краже денег и телефона
В Сочи у приезжих из Иркутска полицейские нашли 39 свертков с мефедроном
На Кубани 19-летний парень пожаловался в полицию, что его обзывают геем и вымогают деньги
В Сочи врачи сохранили зрение 7-летнему ребенку
В Краснодарском крае подвели итоги «Казачьего диктанта»
В Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки
На Кубани завершилось первенство по стрельбе из пневматического оружия
В Динском районе руководитель организации задолжал сотруднику 415 тысяч рублей
Евгений Пашутин: «Локомотив-Кубань» не показал ту эффективность в атаке, на которую способен
В Брюховецком районе капитан полиции сломал нос местному жителю
В Сочи подросток проглотил поплавок и чуть не задохнулся
На Кубани школьник опубликовал непристойную фотографию одноклассницы, которую подделал в программе
В Ейске открылась выставка «Рождественская история Щелкунчика»
На Кубани увеличили стипендии победителям Олимпийских игр и их тренерам
В Новороссийске мужчина упал на козырек подъезда
В аэропорту Сочи установили бюст летчика-космонавта Виталия Севастьянова
Кубанский бобслеист завоевал «серебро» этапа Кубка Европы