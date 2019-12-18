Дольщики ЖК «Дуэт» получили долгожданные ключи

Еще один многоквартирный дом достроен в Краснодаре при помощи Черноморской финансовой компании. В канун Нового года более 357 семей дольщиков жилищного комплекса «Дуэт» в Молодежном микрорайоне получили долгожданные ключи от квартир.

Напомним, первые два литера комплекса комфорт-класса были введены в эксплуатацию еще в 2017 году. Однако затем строительство двух следующих литеров замедлилось, а сроки сдачи домов неоднократно переносились. Пока в конце 2018 года на помощь дольщикам не пришел крупный инвестор - Черноморская финансовая компания, выделив средства для завершения строительства объекта. В настоящее время ведутся работы по возведению 4-го литера жилого комплекса в Молодежном микрорайоне. Строительство его будет завершено уже в 2020 году.

Фото: пресс служба «BSFC».

Отметим, компания уже не в первый раз помогает горожанам получить долгожданные квартиры. Так, благодаря инвестициям ЧФК, в июне текущего года собственники ЖК «Приоритет» смогли получить ключи. Кроме того, на территории комплекса возводятся новые дома ЖК «Мозаика», продолжается обустройство территории. Также ЧФК финансирует окончание строительства жилого комплекса бизнес-класса «Статус» по ул. Стасова. Сдача объекта запланирована на 1-й квартал 2020 года.

Напомним, Черноморская финансовая компания работает уже 11 лет. За это время она сдала в эксплуатацию свыше 550 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Узнать подробнее о проектах компании можно на официальном сайте ЧФК bsfc.com и по телефону: 88007001800.