2019-12-17T18:58:48+03:00
Происшествия

Житель Новороссийска хотел убить 2-летнего сына с помощью выхлопных газов

Ребенка спас прохожий
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование уголовного дела продолжаетсяРасследование уголовного дела продолжаетсяФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Вопиющий случай произошел 16 декабря в городе-герое. Житель Новороссийска взял сына у бывшей жены, с которой в разводе, на ночь. Ребенка обещал вернуть утром следующего дня. Никто и не подозревал, что мужчина затеял ужасное – он решил убить 2-летнего малыша и лишить жизни себя.

- Подозреваемый вместе с ребенком на автомобиле отъехал от своего дома в станице Раевской в безлюдное место. Злоумышленник закрылся с сыном в машине и пустил в салон выхлопные газы. Но им помешал случайный прохожий, которому показались действия водителя подозрительными, - сообщили «Комсомольской правде» - Куань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Полицейские приехали вовремя. На указанный прохожим адрес прибыли участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Новороссийску старший лейтенант полиции Сергей Аванесян и стажер Артем Орехов.

Благодаря грамотным и оперативным действиям участковых уполномоченных полиции Сергея Аванесяна и стажера Артема Орехова 30-летнему местному жителю и его двухлетнему ребенку оказана своевременная медицинская помощь

Благодаря грамотным и оперативным действиям участковых уполномоченных полиции Сергея Аванесяна и стажера Артема Орехова 30-летнему местному жителю и его двухлетнему ребенку оказана своевременная медицинская помощь

Полицейские обнаружили, что через багажное отделение пропущен пластиковый шланг, ведущий к выхлопной трубе. Полицейские открыли незапертую дверь машины и вынесли мужчину с двухлетним ребенком, находящихся без сознания.

- Мы понимали, что счет идет на секунды, - говорит Сергей Аванесян. Когда с напарником открыли дверь машины, поняли, что кислорода в салоне уже не осталось.

Полицейские незамедлительно вызвали медиков, а сами стали оказывать пострадавшим доврачебную помощь. Нерадивый отец не смог довести задуманное до конца. Ребенок выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

- В отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство своего 2-летнего сына, - добавили в следственном комитете.

Сейчас подозреваемый также находится в лечебном учреждении, решается вопрос о его задержании. Мужчина также должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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