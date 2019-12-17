2019-12-17T18:49:20+03:00
Происшествия

«Вы украли моего крошку Максима!»: в Краснодаре незнакомка пыталась забрать ребенка у бабушки

Когда же подъехала полиция, заявила, что... обозналась
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/krd_chpФото: vk.com/krd_chp
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Инцидент произошел на аллее в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Здесь днем гуляла бабушка со своим внуком. Пока кроха мирно спал в коляске, женщина читала книгу. В какой-то момент к ней подбежала незнакомка и что есть силы стало кричать:

- Это мой внук! Вы украли моего Максима!

Разъяренная женщина пыталась вытащить малыша из коляски.

- Я прилетела на помощь за полминуты, как только мне набрала моя мама, - до сих пор отходит от шока родительница мальчика. - Я схватила коляску с сыном, а эта женщина начала на меня кидаться с кулаками. Она кричала, что мы украли Максима из детского сада. Потом говорила, что он гулял с няней на площадке и якобы оттуда мы его украли.

В этот самый момент на помощь пришли проходящие мимо парни. Они вызвали полицию и пытались защитить ребенка от нападок незнакомки. По словам матери мальчика, после приезда правоохранителей женщина заявила, что ошиблась. Но все же ее забрали в отделение, чтобы разобраться.

ЗВОНОК ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ

- Такое происшествие действительно было. Сейчас по данному факту проводится проверка, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В тот же день женщина сказала, что просто обозналась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и уточняется информация, которую она сообщила в качестве мотива своих действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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