«Вы украли моего крошку Максима!»: в Краснодаре незнакомка пыталась забрать ребенка у бабушки

Инцидент произошел на аллее в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Здесь днем гуляла бабушка со своим внуком. Пока кроха мирно спал в коляске, женщина читала книгу. В какой-то момент к ней подбежала незнакомка и что есть силы стало кричать:

- Это мой внук! Вы украли моего Максима!

Разъяренная женщина пыталась вытащить малыша из коляски.

- Я прилетела на помощь за полминуты, как только мне набрала моя мама, - до сих пор отходит от шока родительница мальчика. - Я схватила коляску с сыном, а эта женщина начала на меня кидаться с кулаками. Она кричала, что мы украли Максима из детского сада. Потом говорила, что он гулял с няней на площадке и якобы оттуда мы его украли.

В этот самый момент на помощь пришли проходящие мимо парни. Они вызвали полицию и пытались защитить ребенка от нападок незнакомки. По словам матери мальчика, после приезда правоохранителей женщина заявила, что ошиблась. Но все же ее забрали в отделение, чтобы разобраться.

ЗВОНОК ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ

- Такое происшествие действительно было. Сейчас по данному факту проводится проверка, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В тот же день женщина сказала, что просто обозналась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и уточняется информация, которую она сообщила в качестве мотива своих действий.