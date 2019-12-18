Где на Кубани пройдут новогодние елки

До самого доброго и волшебного праздника остаются считанные дни. В праздники возникает вопрос, куда сходить с детьми на каникулах? Новогодняя елка – самое подходящее мероприятие. Тем более такой праздник организовывают во всех населенных пунктах муниципальных образований Кубани. «Комсомолка» сделала подборку, для тех, кто хочет посетить самые масштабные новогодние елки для детей и их родителей.

КРАСНОДАР

В Краснодаре главную городскую елку торжественно откроют 21 декабря на площади перед мэрией. Там установят сувенирные лавки, ресторанные домики и аттракционы.

На Главной городской площади откроется усадьба Деда Мороза и парк развлечений «Страна чудес».

Также 21 января состоится открытие Рождественской ярмарки. Гостей ждёт театрализованное шоу и хоровод у главной городской ёлки, а также парад Дедов Морозов. Ярмарка будет работать по 8 января с 10:00 до 20:00.

СОЧИ

В Сочи театрализованная программа и открытие городской ёлки также пройдет 21 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 часов на площади Флага.

28 декабря в городе-курорте можно посетить финал Открытого городского фестиваля-конкурса «Народный Дед Мороз Сочи». Он пройдет возле Администрации Центрального района в 11:00, а в 11:30 по улице Навагинская пройдёт колонна сказочных героев к площади Флага, где всех встретит Сочинский Дед Мороз и Снегурочка, а также герои театрализованной программы.

ГЕЛЕНДЖИК

21 декабря в 18:00 на площади откроют главную елку курорта «Город счастья – Новогодний Геленджик 2020!». Горожан и гостей курорта ждут веселые забавы, хороводы, представления и другие новогодние развлечения, которые создадут ощущение волшебства.

Стоит отметить, что впервые в этом году в Геленджике пройдет «Новогодний карнавал» с костюмированным шествием жителей и гостей курорта от городского Дворца культуры до Центральной площади. Сбор участников начнется в 15:00 28 декабря.

АНАПА

В Анапе главная елка открылась 14 декабря. Также здесь пройдут мероприятие в разных районах города-курорта под названием «Ёлка моего двора».

22 декабря новогоднее мероприятие для детей состоится на дворовой площадке по улице Протапова, 60 в 11:00, в Ореховой роще пройдет 23 декабря в 15:00, на площади у кинотеатра «Мир кино» детский праздник начнется 25 декабря в 14:00, а 28 декабря елку можно посетить в 11:00 на детской площадке в микрорайоне «Алексеевский» (Анапское шоссе).

НОВОРОССИЙСК

В Новороссийске раньше всех дали старт новогодним мероприятиям. Тут открытие главной елки прошло 18 ноября в день рождения Деда Мороза.

Но пиком торжественных мероприятий в городе-герое должна стать массовая праздничная программа и дискотека на площади у здания городского Дворца культуры "С Новым, 2020-м годом, Новороссийск!". Она состоится в ночь на 1 января. Гостей ждут под елками с 22:00 до 04:00.

МАЙКОП

Центром новогодних гуляний в Майкопе, по традиции, станет площадь Ленина. Открытие главной городской ёлки здесь состоится 20 декабря. Детей и взрослых ожидает праздничная программа «Майкопская елка зажигает огни», она пройдет с 16:00 до 20:00.

Новогодний марафон продолжится 21 декабря. В 16:00 у главной елки Майкопа детей и взрослых соберет развлекательная программа «Город новогодних чудес». Гостей праздника ожидает новогодний маскарад с играми и конкурсами. А 22 декабря на площади Ленина можно будет принять участие в народных забавах «Чудеса под Новый год».

Для любителей танцев вечерами по выходным с 20:00 до 21:00 возле елки будет проходить «Снежная дискотека».

КСТАТИ

На Кубани изменится график работы ярмарок выходного дня. В городах и районах они пройдут не менее двух раз в неделю.