«Воспитательница засунула ложку и разбила губу!»: в Новороссийске расследуют скандал в детском саду

На воспитательницу детского сада №60 в городе-герое пожаловалась одна из мам 6-летней девочки. По словам родительницы, педагог разбила губу ее дочери. Причем, когда ребенка забирал отец, на лице у малышки он рану не заметил. На ссадину обратила внимание мама уже дома.

- У дочки заметно опухла нижняя губа, а внутри была как будто гематома и запеченная кровь, - рассказывает Валерия Богоровская. - Позже она призналась, что получила рану во время обеда. Дочка не хотела есть рыбный суп, а воспитатель пыталась засунуть ей ложку в рот. Насколько я знаю, медика не позвали. Даже нам ничего не сказали.

После этого обеспокоенная родительница поспешила к заведующей, но она, по ее словам, меры никакие не предприняла. Потому женщина придала огласке этот случай и пошла в вышестоящие инстанции - написала жалобу в гороно, а также заявила на педагога в полицию.

- Заявление женщины принято. Проводится проверка по данному факту, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Сейчас Валерия не водит своего ребенка в детский сад и добивается одного - увольнения педагога. Вот только родители других детей встали на защиту любимого педагога.

Мамы и папа детсадовцев не готовы прощаться с любимым педагогом.

- Дети души не чают в воспитательнице. Здесь имеет место подмена фактов, - заявил отец одной из девочек Павел Б. - Детвора из группы в голос орет, что малая грохнулась при игре, ударила губу в группе - малышня же носится. А все остальное - родительская истерика и наезд на воспитателя на почве личной неприязни. Забираю дочь 3 раза в неделю из этой группы, осматриваю всегда, никогда никаких претензий к воспитателю нет.

КОММЕНТАРИЙ ГОРОНО

Как удалось узнать «КП» - Кубань», стаж работы педагога - 3 года. Ранее она была помощником, а в новом учебном году стала воспитателем. За все время работы нареканий на женщину не было.

- К нам мама обратилась с письмом. Мы отреагировали сразу же, начали проводить служебное расследование. На данный момент оно еще не завершено, но предварительно факты о том, что воспитатель кормила с ложки, разбила губу девочки, нет. Ребенку медицинская помощь не требовалась, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника по дошкольному образованию управления образования Новороссийска Евгения Дрюмя. - Девочку осматривал стоматолог, который сказал, что у ребенка не совсем правильно растет зуб, который и может травмировать внутреннюю часть губы. Возможно, все дело в этом. Мама, которая написала жалобу, сама работает в детском саду. Она — психолог. Мы понимаем ее тревогу и неоднократно ей говорили, что воспитатели, которые занимаются рукоприкладством, у нас не работают. Мы тут же с ними расстаемся. Для нас важно здоровье и благополучие ребенка!