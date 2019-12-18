2019-12-18T16:03:27+03:00
Происшествия

Жадность сгубила: экс-глава Динского района предстанет перед судом

Его обвиняют в получении взятки в 10 миллионов рублей [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Бывший глава Динского района Сергей Пономарев. Фото: администрации Краснодарского края.Бывший глава Динского района Сергей Пономарев. Фото: администрации Краснодарского края.
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Бывший глава Динского района совсем скоро предстанет перед судом. Следователи завершили в отношении него расследование громкого уголовного дела. Уже сейчас известно, что экс-руководителя района обвиняют сразу в двух эпизодах получения взятки, причем в особо крупном размере.

По данным следствия, в мае 2018 года чиновник, зная о заключенном муниципальном контракте с застройщиком на строительство школы на 1100 мест, решил заработать.

- 16 мая 2018 года глава района сообщил директору компании о возможном оказании ему помощи в случае выявления нарушений при выполнении контракта, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России. - За это он потребовал 4 миллиона рублей.

Предприниматель, услышав такое предложение, согласился с требованиями чиновника, переживая, что отказ может повлиять на работы компании.

- 26 мая 2018 года директор по поручению главы района передал чиновнику через посредников, неосведомленных о его намерениях, пакет с деньгами, - добавляют в СК России.

Но уже через полгода главе района показалось мало и он решил провернуть «сделку» еще раз. 24 октября 2018 года чиновник узнал, что строительная организация участвует в электронных аукционах. Глава муниципалитета предложил мужчине передать ему взятку уже в размере (!) 7,2 миллиона рублей. 4 миллиона якобы за принятие работ по контракту, а 3,2 миллиона - за победe в аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов.

Но наглость чиновника мужчина вынести уже не смог, потому обратился к правоохранителям.

Бывший глава Динского района предстанет перед судом Видео: СК России..

- 12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и получил от последнего 6 миллионов рублей, - говорят в СК России. - Дальнейшие действия обвиняемого были пресечены сотрудникам ФСБ по Краснодарскому краю.

Сразу после произошедшего чиновник покинул пост главы Динского района. Заявление на увольнение Сергей Пономарев написал по собственному желанию. Решение об отставке приняли депутаты.

Момент задержания.

Момент задержания.

На время следствия экс-главу района заключили под стражу, где он находится по сей день. В целях возмещения ущерба следствие арестовало все объекты недвижимости, автомобиль и расчетные счета чиновника на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей.

А сейчас уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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