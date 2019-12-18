Торговая сеть «Пятёрочка» открыла в Краснодаре первый магазин в новой концепции

Изменения заметны сразу при входе в магазин. Обстановка «Пятерочки» - это атмосфера современного и уютного магазина со световыми и цветовыми акцентами. В дизайне интерьера и экстерьера использованы натуральные материалы и преобладает тёплая цветовая гамма, навигация стала более простой и понятной, а концепция освещения предполагает как направленный свет в некоторых отделах, например, во фруктах и овощах, так и лампы рассеянного света в кассовой зоне для создания уютной атмосферы. Торговое пространство и навигация организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазина и их покупательских миссий.

Как отметил в ходе общения с представителями СМИ генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров, в новой концепции много внимания было уделено именно созданию комфортного торгового пространства, чтобы сделать процесс покупок максимально удобным.

- Мы учитываем все потребности своих клиентов и экономим их время, поэтому в новой «Пятерочке» расположение товаров предусматривает два основных покупательских круга – малый и большой. Первый - малый - дает возможность быстро закупить необходимые свежие продукты – фрукты и овощи, что-то для быстрого приготовления или уже готовое. Здесь можно также ненадолго присесть с чашечкой свежего кофе или зарядиться бодростью моментально выжатого апельсинового сока, - поясняет генеральный директор «Пятерочки» Сергей Гончаров. – И кроме того, есть возможность подзарядить свой телефон. По большому кругу – представлен остальной ассортимент, который необходим для более глобальной закупки и пополнения продуктовых запасов дома.

Сэкономить время покупателям помогают и кассы самообслуживания, благодаря которым также снимается часть нагрузки на кассиров. Также теперь в «Пятерочке» используют электронные ценники. По словам руководства торговой сети, они делают более эффективной работу персонала – возможная путаница с ценой на товары теперь исключается, а у сотрудников освобождается время на выполнение других задач.

Что касается ассортимента, то в этом магазине на площади более 450 квадратных метров представлено порядка 6 300 наименований товаров и особый фокус сделан на свежей продукции. В нем появилась собственная пекарня, которая производит 45 разных видов свежих и вкусных хлебобулочных изделий – от классического хлеба до всевозможных сладких хрустящих булочек. Наряду со свежей выпечкой собственного производства в ассортименте появилось и много продуктов из категории food-to-go и ready-to-eat, т.е. это блюда, которые уже готовы к употреблению или которые нужно только разогреть, допустим, в микроволновой печи. Удобно, когда дома совсем нет времени на готовку.

- Еще одна наша новинка – это сезонная зона. Раз в две недели здесь обновляется ассортимент товаров в зависимости от времени года, ближайших праздников, - продолжает Сергей Гончаров.

- Мы в «Пятерочке» очень много делаем для энергосбережения и экологической безопасности, поэтому «холодные» витрины для молочной продукции оборудованы специальными стеклянными дверцами. Это обеспечивает хороший обзор полки для гостей и при этом позволяет лучше сохранять температуру и как результат положительно сказывается на качестве, - показывает Сергей Гончаров.

Торговая сеть также активно реализует различные экологические инициативы. В частности, в новом магазине используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика. С целью минимизации пластика краснодарцы могут приобрести также многоразовые мешки для фруктов и овощей, которые долго прослужат и будут способствовать лучшему хранению.

В честь открытия нового магазина для жителей района подготовили настоящий праздник. На площадке перед магазином развернулась целая игровая зона с радиоуправляемыми машинками и гигантским боулингом, фотозона с красивыми кадрами на память об этом дне. Теплый солнечный день подогревался зажигательными сетами диджея Алины Чусь, а для всех семей были предусмотрены творческие мастер-классы по созданию новогодних елочных украшений, букетов из овощей и фруктов и созданию дизайна экосумок для продуктов.

На протяжении всего дня ведущий разыгрывал призы - сертификаты на 555 руб на покупки в «Пятёрочке», баллы на Выручай-карту и приятные подарки от поставщиков, чья продукция представлена в магазине. А самым долгожданным событием стал, конечно же, розыгрыш среди покупателей главных призов - холодильника, микроволновой печи, набора посуды, хлебопечки и чайника!

Отличным завершением праздника стало выступление группы «Укроп».