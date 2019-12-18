На Кубани глава района уволен за разрешение строительства в зоне объекта культурного наследия

В марте 2017 года глава администрации Ленинградского района выдал своей родственнице разрешение на строительство жилого дома. Оказалось, что документ незаконный. Он выдан на участок, который находится в границах защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года» и является памятником истории и культуры.

- Выдача разрешения на строительство в границах объекта культурного наследия предусматривает обязательное получение согласования с региональным органом охраны культурного наследия. Чего сделано не было. На участке дом построили незаконно и в непосредственной близости от памятника истории и культуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении главы администрации Ленинградского района возбуждено на основании материалов управления ФСБ по краю. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сейчас глава района отстранен от занимаемой должности. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что следователи завершили еще одно расследование громкого уголовного дела. Бывший глава Динского района совсем скоро предстанет перед судом. Уже сейчас известно, что экс-руководителя района обвиняют сразу в двух эпизодах получения взятки, причем в особо крупном размере.