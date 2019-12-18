Расследовать дело о сексе полицейских с волейболисткой в Анапе закончат в январе следующего года

Резонансный случай произошел в августе на пляже в Витязево. Инцидент прогремел на всю Россию – жертвой изнасилования стала 17-летняя волейболистка, а подозреваемыми оказались правоохранители.

В августе этого года против полицейских было возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней», в сентябре завели еще одно — статье «Превышение должностных полномочий».

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на большой пресс-конференции о ходе громкого дела рассказал, что 17-летнюю несовершеннолетнюю сотрудники полиции принудили к половому сношению. Они угрожали девушке задержанием и штрафом.

Правоохранители задержаны и заключены под стражу. Срок предварительного следствия продлен до 26 декабря. Сейчас они проходят в качестве обвиняемых.

Адвокат полицейских уверенно заявлял, что никакого секса на пляже не было. С его слов, после того, как стражи порядка встретили девушку, провели с ней беседу и отпустили с тем парнем, с которым она была на пляже.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после изнасилования волейболистки полицейскими в Анапе наказали 11 сотрудников МВД. Из-за инцидента в Анапе по отрицательным мотивам уволены четверо сотрудников патрульно-постовой службы. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены их руководители.

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