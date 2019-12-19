Афиша на новогодние праздники 2019-2020 в Краснодаре

С 29 декабря по 8 января в Краснодаре для жителей и гостей города подготовлено несколько десятков праздничных мероприятий для взрослых и детей. Афиша на новогодние праздники 2019-2020 ожидается насыщенная. «Комсомолка» собрала все места, которые можно посетить на новогодних каникулах.

Стоит отметить, что с 28 декабря в ряде муниципальных образований, в том числе Краснодаре, Геленджике, Сочи, Анапе, а также Тихорецком, Славянском районах организуют новогодние и рождественские ярмарки. Если раньше они проводились только по субботам, то теперь их можно посетить несколько раз в неделю. Всего на Кубани работает порядка 80 ярмарок выходного дня

АФИША

29 декабря

10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — «Городской Дом культуры Карасунского округа», ул. Уральская, 198/1

«Запутанная история в новогоднем лесу» — новогоднее театрализованное представление для детей

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86

«В стране Новогодних чудес!» — театрализованное представление для детей в рамках открытия Новогодней елки

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» — театрализованная игровая программа для детей

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Навстречу Новому году!» - концертная программа

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена

«Ледяные кружева» — конкурсная развлекательная программа

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2

«Если снежинка не растает…» — музыкальная программа

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста

19.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122

Концерт «Новый год с Кубанским симфоническим оркестром»

19.00 — «Сельский дом культуры хутора Копанского», х. Копанской, ул. Центральная, 16/1

«Снежная сказка зимы» — вечер для подростков и молодежи

30 декабря

10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86

«В гостях у Дедушки Мороза!» — музыкальная игровая программа для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2

«Сюрпризы от Деда Мороза» — театрализованная игровая программа для детей

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2

«Веселые снежинки» — детская дискотека

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена

«Ноты зимнего аккорда» — музыкальная программа

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Настроение в порядке?» — игровая программа для детей

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста

31 декабря

22.30 — Театральная площадь, ул. Красная, 122

«Новогодняя ночь Краснодара» — праздничный концерт для жителей и гостей города

1 января

10.30 — ул. Красная, 20/ ул. Комсомольская

Новогодний забег — сбор участников

2 января

10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей

10.30 — Сельский дом культуры п. Белозёрного, п. Белозёрный, 25

«Сундучок мастера» — мастер-класс по изготовлению рождественских подарков

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» — новогодний праздник для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2/ центральная площадь

«В гостях у Деда Мороза» — театрализованная игровая программа для детей

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена

«Новогодние приключения на планете «МУЛЬТИ ПУЛЬТИ» — конкурс для детей

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки

«Новогоднее настроение» — праздничная программа

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2? центральная площадь

«Здравствуй, праздник Новогодний!» — творческий конкурс

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста

3 января

10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, им. Шевченко, 276/60, площадь ДК

«Новый год шагает по планете!» — театрализованное представление для жителей ст. Елизаветинской

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь

«На заснеженной полянке!» — новогодняя игровая программа для детей

12.00 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1

«Улётный Новый год» — театрализованное представление для детей

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«К нам приходит Новый год и подарки нам несет!» — новогодняя игровая программа для детей

13.30 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1, зрительный зал

«Прогулка по Риму» — демонстрация художественного фильма в рамках краевой киноакции «Рождественские чудеса»

13.00 — сквер Березовый, п. Белозёрный, 25

«Новый год в сказочном лесу» — игровая программа для детей

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена

«Серпантин новогодних песен» — музыкальная программа детской вокальной студии «Star»

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки

«С Новым годом, любимый город!» — игровая программа

14.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122

концерт «Снегурочкины байки»

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь

«Веселые снежинки» — детская дискотека

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения

4 января

10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«Зима, зима! Ты игры нам придумала сама!» — игровая программа для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена, центральная площадь

«С Новым годом!» — концерт МБУК ГДК КВО города Краснодара

13.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«Зимние святки» — детская игровая программа МБУК «Пашковский ГДК»

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена

«Новый год и… ВСЕ! ВСЕ! В ПАРК!» — игровая музыкальная программа для детей

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена, центральная площадь

«Веселые снежинки» — детская дискотека

14.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122

концерт «Снегурочкины байки»

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения

16.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Зимние Святки» — игровая программа

5 января

10.00, 13.00, 16.00 — театрализованное представление для детей — Дворец искусств, ул. Стасова, 175

«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки»

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — детский дом «Рождественский», ул. Рождественская набережная, 1

«Ключи от Нового года» — игровая программа для детей

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«Зимние забавы на свежем воздухе!» — игровая программа для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«Новогоднее настроение» — игровая программа

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена

«Русская зима» — концерт

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Поздравляем с Новым, 2019, годом!» — новогодняя игровая программа

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«А снег идет…» — музыкальная программа

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста

6 января

09.00–15.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

Соревнования по спортивному ориентированию

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1, хореографический класс

«Накануне Рождества» — игровая программа для детей

11.00 —Городской Дом культуры Западного внутригородского округа, ул. Проспект Чекистов, 31

«Рождественские истории» — концерт творческих коллективов для жителей микрорайона

12.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122

«Сказки с оркестром. Сказки красавицы Шахеризады» — концерт Кубанского симфонического оркестра

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«Новогодний марафон» — игровая программа для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«Новогодние приключения в стране «Мультляндии» — игровая программа для детей

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«Встречаем праздник Новогодний!» — праздничная программа

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена

«Приглашаем детвору на веселую игру!» — игровая программа для детей

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

Рождественский концерт

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«Приглашение к танцу!» — танцевальный вечер для людей старшего поколения

15.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«Веселые снежинки» — детская дискотека

15.00 — рыночная площадь, ул. Уральская, 196 - 204

«Коляда, коляда! Открывайте ворота!» — народные гуляния для жителей Комсомольского микрорайона

18.00 — ст. Елизаветинская, ул. Красная./ ул. Восточная, ул. Степная

«Щедрый вечер, добрый вечер!» — народные гуляния для жителей ст. Елизаветинской

18.00 — «Сельский дом культуры хутора Копанского», х. Копанской, ул. Центральная, 16/1

«Ночь перед Рождеством» — народные гуляния для жителей х. Копанского

7 января

10.00 — Храм святого преподобного Сергия Радонежского, ул. Гаврилова, 96/1

«С Рождеством» — игровая программа для детей и их родителей

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — ЦКЗ, ул. Красная, 5

концерт «Добрый вэчир тоби, пане господарю»

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«Пришло Рождество — начинаем торжество!» — праздничный концерт для гостей парка

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«С Рождеством Христовым!» — музыкально-поэтическая программа

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена

«Зимней сказочной порой» — викторина для детей

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«С Рождеством Христовым!» — праздничное поздравление от шоу-группы «Верные друзья» ДК учащейся молодежи КК

13.00 — Храм Святого Духа, ул. Сормовская, 126

«Рождества волшебные мгновенья» — концерт детского хорового коллектива духовной песни

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена

«Зимние потешки» — игровая программа для детей

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения

16.00 — Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, им. Шевченко 276/60, зрительный зал

«С Рождеством, православные!» — праздничный концерт совместно с воскресной школой Свято-Покровского храма ст. Елизаветинской

8 января

10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130

новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»

11.00 — ЦКЗ, ул. Красная, 5

концерт фольклорного ансамбля «Кубанские рассветы» для жителей города

12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана

«Сюрпризы Дедушки Мороза» — новогодний квест для детей

12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь, главная сцена

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» — детская развлекательно-игровая программа

14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь, главная сцена

«Танцы у Ёлки» — детская дискотека

13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена

«Если б я был… Дед Морозом» — конкурсная развлекательная программа для детей

13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«Однажды в сказке!» — новогоднее театрализованное представление

15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка

«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста