Афиша на новогодние праздники 2019-2020 в Краснодаре
С 29 декабря по 8 января в Краснодаре для жителей и гостей города подготовлено несколько десятков праздничных мероприятий для взрослых и детей. Афиша на новогодние праздники 2019-2020 ожидается насыщенная. «Комсомолка» собрала все места, которые можно посетить на новогодних каникулах.
Стоит отметить, что с 28 декабря в ряде муниципальных образований, в том числе Краснодаре, Геленджике, Сочи, Анапе, а также Тихорецком, Славянском районах организуют новогодние и рождественские ярмарки. Если раньше они проводились только по субботам, то теперь их можно посетить несколько раз в неделю. Всего на Кубани работает порядка 80 ярмарок выходного дня
АФИША
29 декабря
10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — «Городской Дом культуры Карасунского округа», ул. Уральская, 198/1
«Запутанная история в новогоднем лесу» — новогоднее театрализованное представление для детей
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86
«В стране Новогодних чудес!» — театрализованное представление для детей в рамках открытия Новогодней елки
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» — театрализованная игровая программа для детей
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Навстречу Новому году!» - концертная программа
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена
«Ледяные кружева» — конкурсная развлекательная программа
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2
«Если снежинка не растает…» — музыкальная программа
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста
19.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122
Концерт «Новый год с Кубанским симфоническим оркестром»
19.00 — «Сельский дом культуры хутора Копанского», х. Копанской, ул. Центральная, 16/1
«Снежная сказка зимы» — вечер для подростков и молодежи
30 декабря
10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86
«В гостях у Дедушки Мороза!» — музыкальная игровая программа для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2
«Сюрпризы от Деда Мороза» — театрализованная игровая программа для детей
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2
«Веселые снежинки» — детская дискотека
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена
«Ноты зимнего аккорда» — музыкальная программа
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Настроение в порядке?» — игровая программа для детей
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста
31 декабря
22.30 — Театральная площадь, ул. Красная, 122
«Новогодняя ночь Краснодара» — праздничный концерт для жителей и гостей города
1 января
10.30 — ул. Красная, 20/ ул. Комсомольская
Новогодний забег — сбор участников
2 января
10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей
10.30 — Сельский дом культуры п. Белозёрного, п. Белозёрный, 25
«Сундучок мастера» — мастер-класс по изготовлению рождественских подарков
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«А у нас Новый год! Елка в гости зовет!» — новогодний праздник для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2/ центральная площадь
«В гостях у Деда Мороза» — театрализованная игровая программа для детей
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена
«Новогодние приключения на планете «МУЛЬТИ ПУЛЬТИ» — конкурс для детей
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки
«Новогоднее настроение» — праздничная программа
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2? центральная площадь
«Здравствуй, праздник Новогодний!» — творческий конкурс
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста
3 января
10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, им. Шевченко, 276/60, площадь ДК
«Новый год шагает по планете!» — театрализованное представление для жителей ст. Елизаветинской
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь
«На заснеженной полянке!» — новогодняя игровая программа для детей
12.00 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1
«Улётный Новый год» — театрализованное представление для детей
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«К нам приходит Новый год и подарки нам несет!» — новогодняя игровая программа для детей
13.30 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1, зрительный зал
«Прогулка по Риму» — демонстрация художественного фильма в рамках краевой киноакции «Рождественские чудеса»
13.00 — сквер Березовый, п. Белозёрный, 25
«Новый год в сказочном лесу» — игровая программа для детей
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена
«Серпантин новогодних песен» — музыкальная программа детской вокальной студии «Star»
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки
«С Новым годом, любимый город!» — игровая программа
14.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122
концерт «Снегурочкины байки»
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь
«Веселые снежинки» — детская дискотека
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения
4 января
10.00, 13.00, 16.00 — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки» — театрализованное представление для детей
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«Зима, зима! Ты игры нам придумала сама!» — игровая программа для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена, центральная площадь
«С Новым годом!» — концерт МБУК ГДК КВО города Краснодара
13.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«Зимние святки» — детская игровая программа МБУК «Пашковский ГДК»
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена
«Новый год и… ВСЕ! ВСЕ! В ПАРК!» — игровая музыкальная программа для детей
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена, центральная площадь
«Веселые снежинки» — детская дискотека
14.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122
концерт «Снегурочкины байки»
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения
16.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Зимние Святки» — игровая программа
5 января
10.00, 13.00, 16.00 — театрализованное представление для детей — Дворец искусств, ул. Стасова, 175
«Новогодняя фантазия-25» — «Страна волшебных сновидений, или Большие приключения маленькой Ёлочки»
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — детский дом «Рождественский», ул. Рождественская набережная, 1
«Ключи от Нового года» — игровая программа для детей
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«Зимние забавы на свежем воздухе!» — игровая программа для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«Новогоднее настроение» — игровая программа
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена
«Русская зима» — концерт
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Поздравляем с Новым, 2019, годом!» — новогодняя игровая программа
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«А снег идет…» — музыкальная программа
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста
6 января
09.00–15.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
Соревнования по спортивному ориентированию
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — «Сельский дом культуры ст. Старокорсунской», ст. Старокорсунская, ул. Красная, 27/1, хореографический класс
«Накануне Рождества» — игровая программа для детей
11.00 —Городской Дом культуры Западного внутригородского округа, ул. Проспект Чекистов, 31
«Рождественские истории» — концерт творческих коллективов для жителей микрорайона
12.00 — Муниципальный концертный зал, ул. Красная, 122
«Сказки с оркестром. Сказки красавицы Шахеризады» — концерт Кубанского симфонического оркестра
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«Новогодний марафон» — игровая программа для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«Новогодние приключения в стране «Мультляндии» — игровая программа для детей
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«Встречаем праздник Новогодний!» — праздничная программа
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена
«Приглашаем детвору на веселую игру!» — игровая программа для детей
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
Рождественский концерт
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«Приглашение к танцу!» — танцевальный вечер для людей старшего поколения
15.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«Веселые снежинки» — детская дискотека
15.00 — рыночная площадь, ул. Уральская, 196 - 204
«Коляда, коляда! Открывайте ворота!» — народные гуляния для жителей Комсомольского микрорайона
18.00 — ст. Елизаветинская, ул. Красная./ ул. Восточная, ул. Степная
«Щедрый вечер, добрый вечер!» — народные гуляния для жителей ст. Елизаветинской
18.00 — «Сельский дом культуры хутора Копанского», х. Копанской, ул. Центральная, 16/1
«Ночь перед Рождеством» — народные гуляния для жителей х. Копанского
7 января
10.00 — Храм святого преподобного Сергия Радонежского, ул. Гаврилова, 96/1
«С Рождеством» — игровая программа для детей и их родителей
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — ЦКЗ, ул. Красная, 5
концерт «Добрый вэчир тоби, пане господарю»
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«Пришло Рождество — начинаем торжество!» — праздничный концерт для гостей парка
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«С Рождеством Христовым!» — музыкально-поэтическая программа
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая 146, главная сцена
«Зимней сказочной порой» — викторина для детей
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«С Рождеством Христовым!» — праздничное поздравление от шоу-группы «Верные друзья» ДК учащейся молодежи КК
13.00 — Храм Святого Духа, ул. Сормовская, 126
«Рождества волшебные мгновенья» — концерт детского хорового коллектива духовной песни
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, главная сцена
«Зимние потешки» — игровая программа для детей
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего поколения
16.00 — Сельский дом культуры и спорта ст. Елизаветинской, ст. Елизаветинская, ул. им. Ленина, им. Шевченко 276/60, зрительный зал
«С Рождеством, православные!» — праздничный концерт совместно с воскресной школой Свято-Покровского храма ст. Елизаветинской
8 января
10.30, 13.30, 16.00 — Новый театр кукол, ул. Ставропольская, 130
новогоднее театрализованное представление для детей «Волшебная лампа Аладдина»
11.00 — ЦКЗ, ул. Красная, 5
концерт фольклорного ансамбля «Кубанские рассветы» для жителей города
12.00 — парк «Чистяковская роща», ул. Колхозная, 86, центральная площадка у фонтана
«Сюрпризы Дедушки Мороза» — новогодний квест для детей
12.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь, главная сцена
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» — детская развлекательно-игровая программа
14.00 — парк «Солнечный остров», ул. Трамвайная, 2, центральная площадь, главная сцена
«Танцы у Ёлки» — детская дискотека
13.00 — парк им. 30-летия Победы, ул. Береговая, 146, главная сцена
«Если б я был… Дед Морозом» — конкурсная развлекательная программа для детей
13.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«Однажды в сказке!» — новогоднее театрализованное представление
15.00–20.00 — парк «Городской сад», ул. Постовая, 34, возле новогодней ёлки, малая площадка
«Приглашение к танцу» — танцевальный вечер для людей старшего возраста
ИСТОЧНИК KP.RU