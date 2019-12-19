2019-12-19T14:34:59+03:00
Здоровье

Гуляла с собакой, как вдруг потеряла сознание: В больницу Сочи попала девочка с воспалением паутинной оболочки мозга

Подозрение на это заболевание было у актера Николая Караченцова
Евгения СОРОКА
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Девочка гуляла во дворе с собакой.Девочка гуляла во дворе с собакой.
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Все произошло вечером во дворе жилого дома в Сочи, где живет 14-летняя Полина (имя изменено – Авт.) вместе с родителями. Девочка как обычно вышла на улицу, что погулять с собакой. В какой-то момент ей стало плохо. Это заметили соседи, стоявшие у многоэтажки. Именно они и вызвали скорую.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», у девочки диагностирован воспалительный арахноидит (воспаление паутинной оболочки мозга – Авт.). Как говорят соседи, раньше Полина на самочувствие не жаловалась.

Вообще это заболевание довольно редкое, встречается в основном у детей.

- Воспалительные процессы происходят из-за скопления жидкости между оболочками головного мозга, в результате которого возникает гной и злокачественные новообразования, - объясняют медики.

Как говорят соседи, раньше Полина на самочувствие не жаловалась.

Как говорят соседи, раньше Полина на самочувствие не жаловалась.

В 2007 году у известного актер театра «Ленкома» Николая Караченцова было подозрение на это заболевание после того, как он попал в аварию.

- Недуг может возникнуть из-за недавно перенесенного гриппа, кори и других вирусных заболеваний, - говорят в больнице. - Кроме того, арахноидит может быть следствием воспалительных процессов типа гайморита. Еще одной причиной могло стать травмирование позвоночника или сотрясение головы. В этом случае пациент проходит тщательное обследование.

- Сразу после госпитализации девочку положили в реанимацию. Сейчас она находится без сознания, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в сочинской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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