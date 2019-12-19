2019-12-19T16:08:55+03:00
Общество

«Школьную столовую сдали в аренду под корпоратив чиновников»: родители учеников из Адыгеи пожаловались на отмену Елок

Педагоги назвали эти претензии неуважением и провокацией
Евгения ОСТРАЯ
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Сайт пятой школы рассказывает о многих достижениях. Фото: yaschool5.ruСайт пятой школы рассказывает о многих достижениях. Фото: yaschool5.ru
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Накануне всеми любимого, и прежде всего детьми, Нового года родители учеников школы №5 поселка Яблоновского в Адыгее подняли шум.

- У нас столовую в школе сдали в аренду под корпоратив то ли администрации поселения, то ли кого-то еще из бюджетников. По такому случаю даже Елки отменили у детей, - написали родители в одном из популярных пабликов в сети.

Стоит сказать, школьную столовую в Яблоновском, действительно, недавно отремонтировали. Но претензии родителей педагоги назвали выдумкой.

- Вы бы видели, какая она у нас прекрасная, эта столовая. Конечно, мы не можем там ставить елку. Там плитка шикарная, как ее крепить к ней?! - ответила "КП" - Кубань" директор школы Лариса Шестопалова. - Елки у нас будут. График висит с начала месяца. Но пройдут они в спортзале. И аренда ведь предполагает оплату за эту услугу. А мы никаких денег за это не получали.

По словам педагога, ей, руководителю с 33-летним стажем, стало трудно работать.

- Родители недовольны буквально всем. Особенно много претензий по поводу изучения адыгейского языка, - говорит Лариса Шестопалова. - Яблоновский находится рядом с Краснодаром и быстро разрастается. Люди приезжают и неуважительно относятся к местным устоям и традициям.

Надо сказать, в администрации поселения проблему с отменой Елок слышат впервые.

- У меня ребенок туда ходит. В столовой питается каждый день, - ответили в социально-экономическом отделе Яблоновского сельского поселения.

Сайт школы №5 рассказывает о многих достижениях в образовании. Так, к примеру, с 2009 по 2013 год школа состояла в Национальном реестре «Ведущих образовательных учреждения России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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