Из-за крупной аварии без воды остались жители Крымска, Новороссийска и Геленджика

В ночь на 22 декабря произошла крупная авария на магистральном участке Троицкого группового водопровода. Из-за порыва без воды остались жители сразу трех городов Кубани.

- По предварительным оценкам специалистов "Кубаньводкомплекса" и "Водоканала" в Новороссийске, устранение авари займет сутки, - сказал глава города-героя Игорь Дяченко.

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Для жителей Новороссийска организовали подвоз воды. Заявки можно подать по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП "Водоканал": 8 (8617) 30-98-60 и 30-98-61. Согласно графику бригады спецтехникой "Водоканал" будут развозить воду с 18:00 до 20:00.

- Я надеюсь на ваше понимание. Приношу извинения за эти неудобства, возникшие в выходной день, - добавил мэр Новороссийска.

Авария испортила выходной и жителям Геленджика.

- На территории всего муниципалитета вода будет подаваться с 18:00 до 20:00, - сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

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Жителей Крымска также предупредили о том, что отключена холодная вода в домах города.

- Аварию устраняют бригады ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», - сообщил на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

Кроме того, опубликован график подвоза воды:

- ул. Вишневая, 1-3 – 12:30; 17:00; - ул. Адагумская, 139-155 – 10:30; 13:15; 18:00; - ул. Ленина, 201,203 – 14:00; 18:30; - ул. Крепостная, 76 – 10.30; 13.45; 17.15; - ул. Фадеева, 23-31 – 11:15; 14:30; 18:00; - ул. Коммунистическая, 2 – 12:15; 15:15; 18:45; - Мкрн. Озерки – 10:30; 12:00; 17:00; - Крымская ЦРБ – 13:00; 18:00; - Слободка – 11:30; 14:00; 17:00; - ул. Кирова – 12:30; 15:00; 18:00; - Мкрн. Платан – 11:40; 14:15; 16:45; - ул. Лермонтова – 11:00; 15:00; 17:30; - ул. Свердлова – 12:30; 15:30; 18:00; - Мкрн. Жукова – 10:30; 12:30; 17:00; - ул. Линейная – 11:00; 13:30; 16:00. Телефон для приема заявок: 8 (86131) 5-20-35.

Также представители администрации района добавили, что ожидающийся плановый ремонт 25 декабря будет отменен. Специалисты проведут его во время аварийных работ, чтобы не доставлять вновь неудобства жителям.