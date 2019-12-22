«Это лучший подарок на Новый год!»: Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту школьника из Апшеронска

Говорят: под Новый год что ни пожелается – все всегда сбывается. Это проверил на себе 14-летний школьник из Апшеронска Краснодарского края Ярослав Троценко. Парень с самого детства занимается дзюдо и самбо – свое мастерство оттачивает в спортивной секции почти 10 лет. До кандидата в мастера спорта пока не дорос, но уже получил юношеский разряд по самбо. В свободное же время подросток учится новым техникам у известных бойцов. Кумиром его уже давно стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту школьника из Апшеронска.

- Он следит за его успехами в Instagram, не пропускает ни один бой с ним, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама мальчика Анастасия Ветошкина. – Как-то я у него спросила, а чего бы ты хотел на Новый год? А он мне отвечает – «было бы здорово с Хабибом встретиться». Это было как раз незадолго до приезда спортсмена в Краснодар. Ярик тогда еще сказал, что постарается заработать денег, чтобы поехать на встречу.

На встречу с бойцом подросток поехал вместе с мамой.

В итоге собрать нужную сумму на свою мечту не успел. А мама, как чувствовала, решила попытать удачу и отправила от имени сына письмо на сайт акции для многодетных семей «Елка желаний». Получить ответ Анастасия даже не рассчитывала – уж сколько детей послания отправили. Но Ярославу повезло! Правда, встреча, по словам мамы, могла сорваться.

Встреча была короткой, но очень запоминающейся.

- С нами связался спонсор проекта, который обрадовал, что мой сын сможет увидеться с Хабибом Нурмагомедовым. Встречу назначили в 19 часов в одной из гостиниц Краснодара, где проживал спортсмен. А мы находимся за 100 километров. Времени доехать было катастрофически мало – на поезде не успели бы, машины у нас нет, а такси стоило очень дорого – 3 тысячи рублей. Это очень большая сумма для нас, - продолжает Анастасия. – Но в итоге нам помог сам спонсор, он перечислил нужную сумму. Мы, хоть и с небольшим опозданием, приехали в Краснодар, где Ярик наконец встретился с Хабибом. Сын был на седьмом небе от счастья.

Боец познакомился с парнем и, когда узнал, что он занимается спортом, стал спрашивать у него про успехи.

Мальчик мечтает попасть на Олимпиаду.

- Встреча была короткой, но очень крутой. Сначала сделали фото на память, а затем минут 15-20 еще говорили, в основном, о спорте – то, что мы любим. Поинтересовался у него о предстоящих боях. А уже, когда стали прощаться, Хабиб пожелал мне здоровья, сказал «тренируйся и все получится!» - вспоминает тот вечер школьник.

Ярослав - победитель множества соревнований.

К слову, в будущем парень планирует пойти в боевое самбо и очень хочет отобраться на Олимпиаду.

Кстати, анкету Анастасия заполнила не только на старшего сына, но и на других детей. 5-летний Артем пожелал машину на пульте управления, 7-летний Родион - электросамокат, а 12-летняя сестра Маргарита – путевку в санаторий.

- Нам сказали, что письма наши уже кто-то взял из спонсоров, глядишь, может, снова произойдет чудо, - добавляет Анастасия.