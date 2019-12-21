Вылечить суставы поможет «Здрава»

Заболевания опорно-двигательной системы, а в первую очередь суставов, являются одной из частых причин ранней нетрудоспособности. К сожалению, остеохондроз и артроз становятся частью повседневной жизни не только людей старшего возраста. Это заболевание касается и спортсменов, и работников, занятых тяжелым физическим трудом, и людей с врожденными или приобретенными заболеваниями суставов. При этом врачи отмечают, что среди пациентов растет количество молодых людей.

Что нужно знать, чтобы сохранить суставы здоровыми? Какие методы лечения суставов существуют сегодня? Когда действительно нужна операция и как не допустить осложнений?

На самые популярные вопросы читателей «КП» отвечают врачи клиники современной хирургии «Здрава»: кандидат медицинских наук, врач - травматолог-ортопед Олег Вячеславович Сабодашевский, ведущий врач - травматолог-ортопед Владимир Владимирович Шефер и член Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов (ASTAOR), врач - травматолог-ортопед Илья Алексеевич Симонов.

Вовремя обнаружить недуг

Профилактика и ранняя диагностика любого заболевания - это основа здоровья, - говорит доктор Владимир Шефер, - потому что прогноз лечения в данном случае всегда оптимистичнее. Например, у пациентов с артрозом первой и второй стадии есть возможность приостановить разрушение хрящевой ткани сустава с помощью внутрисуставных инъекций.

Ведущий врач - травматолог-ортопед Владимир Владимирович Шефер.

- Существует множество вариантов инъекционных манипуляций, включая лечение стромально-васкулярной фракцией жировой ткани самого пациента, внутрисуставные введения гиалуроновой кислоты и плазмотерапию.

В более сложных случаях, а также после перенесенных травм суставов, разрывах менисков и связок, мы проводим диагностику и лечение с помощью такого малоинвазивного вмешательства, как артроскопия. Ввиду того, что эта операция малотравматична, уже на следующий день пациент может идти домой.

В клинике «Здрава» операции на связках методом артроскопии проводят не только взрослым, но и подросткам. Почему многие клиники и доктора отказывают в операции подрастающему поколению?

- При оперативном лечении подростков необходимо учитывать точки роста, поскольку костный скелет продолжает расти, - объясняет Илья Симонов. «Классическое вмешательство» для таких случаев не подходит. Поэтому для юных пациентов у нас предусмотрена технология артроскопии allinside, позволяющая не затрагивать ростковую зону. В отличие от «классики» при этом методе используется только одно сухожилие. Это обеспечивает более быструю реабилитацию и полное восстановление ребенка.

Член Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов (ASTAOR), врач - травматолог-ортопед Илья Алексеевич Симонов.

Тактику лечения выбирает врач в зависимости от тяжести заболевания и общего состояния здоровья пациента. Но ни в коем случае нельзя недооценивать проявления недуга и закрывать глаза на возникшие боли в суставах. Это может привести к серьезным патологическим изменениям в суставе.

Многие начинающие спортсмены или любители горных лыж, к сожалению, затягивают с диагностикой и лечением травм. Когда проблему можно и нужно решать малотравматичной артроскопией, они купируют боль различными препаратами, мазями и гелями. Как результат - такие травмы переходят в хроническое течение и впоследствии требуют более серьезных хирургических вмешательств.

-Если у пациента диагностируется артроз 3-й или 4-й стадии, какие решения можно предложить таким пациентам?

-Деформирующий артроз 3-й и 4-й стадии с полным разрушением хряща является показанием к замене сустава, - рассказывает Олег Сабодашевский. Важно отметить, что в последнее время все чаще эндопротезирование приходится проводить не только возрастным пациентам, но и людям среднего возраста и даже подросткам. В числе диагнозов этих пациентов асептический некроз головки тазобедренной кости, механические травмы, коксартроз.

Как не допустить осложнений после эндопротезирования?

- Бытует мнение, что после эндопротезирования осложнения неизбежны. Насколько это правда?

Говорить о том, что человек придет на операцию и его неминуемо ждут осложнения, нельзя. К счастью, это не так. По статистике, осложнения составляют около 1% среди всех прооперированных пациентов. Чаще всего они не имеют отношения непосредственно к работе хирурга. В группе риска в первую очередь пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек и, конечно, люди с избыточным весом. У них нагрузка на костный скелет выше, и со временем искусственный сустав может расшататься. Для таких пациентов и сама операция является более травматичной для мягких тканей.

Если у человека есть хронические инфекционные заболевания или он просто заболел гриппом, также возможны воспаления и, как следствие, осложнения. Еще одна категория пациентов - одинокие пожилые люди. Они лишены нормального ухода дома, порой даже не соблюдается элементарная гигиена, тогда, к сожалению, тоже возникают осложнения.

- Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы не допустить осложнений?

- Пациент обязательно должен соблюдать ортопедический режим, назначенный врачами. Мы объясняем ему, когда и как сгибать ногу. Головка искусственного эндопротеза меньше человеческой, и она держится за счет натянутых мышц. Должно пройти время, чтобы разработать эти мышцы. В противном случае будут вывихи. Кроме того, если у человека есть избыточный вес, он просто обязан начать вести здоровый образ жизни и сбросить лишние килограммы. Иначе большая нагрузка может привести, как я уже говорил, к расшатыванию протеза.

Вопрос доверия

- Как понять, что врачу и клинике можно доверить свое здоровье?

- По европейским стандартам хороший врач должен делать не менее 200 операций в год, поскольку только постоянно практикующий хирург способен максимально точно выполнить оперативное вмешательство. Такой врач не станет затягивать процесс, но и не станет торопиться. Одна из его задач - сделать операцию наименее травматичной для пациента. Выбирайте практикующего врача, который постоянно оперирует, у которого набита рука, - советует Олег Сабодашевский.

Кандидат медицинских наук, врач - травматолог-ортопед Олег Вячеславович Сабодашевский.

Если говорить о клинике, то прежде чем сделать выбор, надо изучить, что может предложить данное медицинское учреждение: есть ли у клиники лицензия на данный вид деятельности, насколько опытные врачи там работают, как соблюдаются требования к безопасности пациентов.

В клинике «Здрава» работают 13 травматологов-ортопедов, каждый из которых имеет собственную уникальную квалификацию и специализацию. Каждую операцию здесь сопровождают высокопрофессиональные анестезиологи-реаниматологи. Есть отделение интенсивной терапии (реанимация), которое имеется далеко не в каждой частной клинике.

- Для послеоперационных пациентов у нас предусмотрены комфортабельные палаты с четырехразовым питанием и круглосуточным уходом медицинского персонала - рассказывает главный врач клиники «Здрава» Колупаева Евгения Евгеньевна. При этом для пациентов после эндопротезирования есть специально оборудованные палаты, учитывающие ограниченные возможности в движении. Вертикализация пациента происходит уже на следующие сутки после операции. В общей сложности после замены сустава пациенты проводят в стационаре от 5 до 10 суток.

Быстрее восстановиться помогают специалисты отделения реабилитации. Пациентам проводится массаж, физиолечение, процедуры механотерапии на аппарате «Артромот», позволяющем пассивно разрабатывать сустав.

- Частная клиника или муниципальная больница - где лучше оперироваться?

В данном случае выбор должен сделать сам человек, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей. К сожалению, иногда больным требуются срочные операции, не терпящие отлагательства. Например, при травмах шейки бедра для лучшего прогноза необходимо сделать операцию в течение нескольких суток после повреждения. В государственных клиниках ввиду большого потока пациентов не всегда есть возможность прооперироваться сразу. В клинике «Здрава» можно получить оперативное лечение спустя сутки после обращения. Именно за такое время пациенту проведут полную предоперационную диагностику организма.

Не всегда муниципальная больница может оперативно предоставить большой выбор имплантатов, так как протезы приобретаются в рамках госзакупок. В нашей клинике мы предлагаем большое разнообразие материалов, позволяющее подобрать протез индивидуально под каждого пациента.

Как записаться на прием к врачу?

Клиника «Здрава» находится по адресу: г. Краснодар, переулок Плановый, 24. Записаться можно по телефону 8-800-250-4012 или заполнив форму на сайте клиники.

Часы работы: понедельник - суббота: 07:00 - 20:00, воскресенье: 08:00 - 15:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.