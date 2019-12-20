Перебор с субсидиями: АО «Мацестинский чай» неправомерно получило почти 2 миллиона рублей

АО «Мацестинский чай» должен вернуть в госказну 1,97 млн рублей. Такое решение принял в декабре Арбитражный суд Краснодарского края. Дело в том, что в 2017 году региональное министерство сельского хозяйства решило оказать денежную поддержку предприятию в рамках законодательства. Ведомство выдало около 11,1 млн рублей на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями.

Но проверка Контрольно-счетной палаты (КСП) Краснодарского края показала, что предприятие предоставило недостоверную информацию. Так, были завышены объемы работ, они не соответствовали показателям результативности, определенным в соглашении. Таким образом, ущерб составил 1,97 миллиона. Теперь компания должна вернуть «излишек» субсидий. В целом вокруг «Мацестинского чая» в последнее время сгущаются тучи Фемиды. Кроме дела с бюджетными деньгами, возможно, собственник проводил авантюры с земельными участками.

Так, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в ГК «Мацеста чай» входит АО «Мацестинский чай», ИП Туршу К. Ю. ООО «МЧ фабрика К. Туршу» и ООО «ТД «Мацеста чай с 1947 года». Согласно открытым данным, Константин Туршу, помимо чайного производства, является совладельцем дачного некоммерческого партнерства (ДНП) «Агура» и АО «Мацеста Капитал», а также бывшим совладельцем строительной компании «Мацестареалстрой» .

По информации портала «Блокнот» (https://bloknot-krasnodar.ru/news/matsestarealstroy-ostalas-bez-deneg-dolshchikov-1090414): «11 апреля 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял постановление, согласно которому оставлено в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление 15 Арбитражного апелляционного суда по делу №А32-39854/2018. Согласно этим документам, ООО «Мацестареалстрой» лишено на 12 месяцев права на осуществление деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства домов и объектов недвижимости».

Можно предположить, что лишение права на привлечение денег дольщиков возможно серьезно осложнит финансовое положение застройщика, которому необходимо будет привлекать теперь для достройки домов банковские кредиты либо деньги учредителей.

Далее администрация Сочи выявила, что на земле, которая была предоставлена в аренду ДНП «Агура», которое стало возводить капитальные сооружения. В то время как в договоре было четко обозначено назначение - для сельскохозяйственного использования. При этом участок немаленький - 6,7 гектара, расположенных в селе Измайловка. Есть догадки, что на этой территории вместо чайных плантаций и садов, возможно, может появиться жилищный массив. Сейчас по иску сочинской мэрии договор аренды этой земли с ДНП «Агура» расторгнут. Решение устоялось в кассационной инстанции.

Константин Туршу заявлял о возможном банкротстве. Действительно, Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «МЧ Фабрика К. Туршу» несостоятельным и открыл конкурсное производство. Информация размещена в Едином федеральном реестре. Процедура наблюдения на предприятии была введена в марте 2018 года по иску известного краснодарского предпринимателя Артема Колесникова, мацестинская фабрика на тот момент задолжала ему 13,5 млн руб.

Позже в реестр кредиторов вошли аффилированная с ООО «МЧ Фабрика К. Туршу» компания АО «Мацестинский чай» и ее собственник Константин Туршу. Всего около 102,7 млн рублей.

В сентябре Арбитражный суд края прекратил производство по делу о банкротстве ООО «МЧ Фабрика К. Туршу» в связи с полным погашением требований кредиторов. Но это решение суда оказалось преждевременным. На днях это дело получило новый поворот - апелляционный суд отменил определение о прекращении банкротства и дело вновь будет рассматриваться в краевом Арбитражном суде. Апелляционный суд пришел к мнению о невозможности должника рассчитаться с долгами и в наличии у него достаточного для этого имущества.

Возможные финансовые неприятности уже третий год преследует «Мацесту Чай». Несмотря на то, что исполнительные производства в Хостинском РОСП в отношении Туршу каким-то образом отсутствуют, кредиторы настойчиво продолжают добиваться справедливости в судах.