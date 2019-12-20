1000 квадратов охвачено огнем: в Краснодаре горит склад на Уральской

В пятницу, 20 декабря, на улице Уральской в Краснодаре вспыхнул пожар на складе. О возгорании спасателям сообщили очевидцы.

В 12:15 к месту ЧП приехали пожарные подразделения. Было установлено, что пожар охватил 200 квадратных метров площади. Однако, по последним данным, огнем охвачено уже 1000 квадратов.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Подано два ствола «Дельта» на защиту и тушение, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пожарные уже провели эвакуацию персонала - всего спасли 10 человек.

Позже стало известно, что на месте развернули штаб пожаротушения.

В Краснодаре горит склад на Уральской Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

- Там работает четыре звена газодымозащитной службы, на тушение подано четыре ствола дельта, создано два боевых участка, - уточняет руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Сейчас производится эвакуация материального имущества.

На месте работают 17 единиц техники и 57 пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания. Однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются. Не исключено, что пожар мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования или проводки.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На место направлен инспектор надзорной деятельности и профилактической работы, - добавляют спасатели.

Как сообщают спасатели, пожар уже удалось локализовать, но работы на месте продолжаются.