2019-12-20T14:06:33+03:00
Происшествия

1000 квадратов охвачено огнем: в Краснодаре горит склад на Уральской

Из-за огня частично обрушилась кровля [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Виталик ПодобуевФото: Виталик Подобуев
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 декабря, на улице Уральской в Краснодаре вспыхнул пожар на складе. О возгорании спасателям сообщили очевидцы.

В 12:15 к месту ЧП приехали пожарные подразделения. Было установлено, что пожар охватил 200 квадратных метров площади. Однако, по последним данным, огнем охвачено уже 1000 квадратов.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Подано два ствола «Дельта» на защиту и тушение, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Пожарные уже провели эвакуацию персонала - всего спасли 10 человек.

Позже стало известно, что на месте развернули штаб пожаротушения.

В Краснодаре горит склад на Уральской Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

- Там работает четыре звена газодымозащитной службы, на тушение подано четыре ствола дельта, создано два боевых участка, - уточняет руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Сейчас производится эвакуация материального имущества.

На месте работают 17 единиц техники и 57 пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что во время тушения пожара частично обрушилась кровля здания. Однако, по предварительным данным, пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются. Не исключено, что пожар мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования или проводки.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На место направлен инспектор надзорной деятельности и профилактической работы, - добавляют спасатели.

Как сообщают спасатели, пожар уже удалось локализовать, но работы на месте продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В районе стадиона «Краснодар» появятся дополнительные места для машин
Cтроительство наземного метро может обойтись в 80 миллиардов рублей
На Кубани ребенок заявил в полицию на отца, который избивает мать
Прямые рейсы из Сочи в Китай запустят уже весной
В Краснодаре горит склад на Уральской: эвакуировано 10 человек
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Подстрелившим женщину из травмата грозит серьезное наказание
В Туапсе полицейские поймали квартирного вора
На Кубани полицейские ищут грабителей в масках
На границе в Адлере лабрадор учуял под одеждой девушки 100 пачек сигарет
На Кубани будут судить адвоката и экс-судью за посредничество во взятке в 3,5 миллиона
В Краснодаре школьники сбросили с многоэтажки кирпич, который чуть не зацепил женщину с детьми
В Краснодаре туман внес коррективы в расписание аэропорта
В поселке Никитино Мостовского района появилось электричество
В Краснодаре достроили насосную станцию по улице Петра Метальникова
Портрет Юрия Никулина появился в Краснодаре
Славянская ЦРБ получила новое оборудование
В 2019 году краснодарские спортсмены завоевали более 4 тысяч медалей
В 2020 году в Краснодаре проведут 5 основных легкоатлетических забегов
Транспортную развязку «Голубые Дали» в Сочи закрыли на ремонт
СК закрыл уголовное дело, возбужденное после крушения самолета Ту-154 под Сочи
Выставка «Детский мир» откроется в Краснодаре
Водитель автобуса, который рухнул в обрыв под Новороссийском, скрыл от врачей, что страдает эпилепсией