2019-12-24T12:30:02+03:00
Общество

Бензин добрый и злой: как защитить автомобиль от некачественного топлива

Ведущие топливные эксперты раскроют тайны производства и помогут уберечь двигатель от контрафакта
Нина КУРЯШКИНА
Поделиться:
Прямая линия по качеству моторного топлива в России. Фото:Дмитрий Бурмистров.Прямая линия по качеству моторного топлива в России. Фото:Дмитрий Бурмистров.
Изменить размер текста:

Автолюбителям, особенно начинающим, бывает непросто разобраться в многообразии предложений на рынке топлива для своего железного коня. Как не стать жертвой недобросовестного продавца и не навредить двигателю некачественным бензином? На эти вопросы отвечают эксперты в области производства топлива для автотранспорта.

Где лучше заправлять машину?

По оценкам экспертов, чаще всего некачественный бензин встречается на частных независимых заправках.

При этом в целом ситуация с качеством российского топлива, улучшается. Бороться с некачественным товаром помогают и крупные производители. Об этом сообщает заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина.

Заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина. Фото: Дмитрий Бурмистров.

Заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина. Фото: Дмитрий Бурмистров.

По ее словам, больше всего нарушений по физико-химическим параметрам топлива зафиксировали на независимых АЗС или заправочных станциях небольших локальных сетей. При этом благодаря совместным усилиям Росстандарта и добросовестных участников рынка, за последние четыре года удалось снизить долю некондиционного топлива на рынке более чем в два раза до 8,8 процентов.

Поэтому, пользуйтесь заправками с официальными и надежными поставщиками, где каждая партия топлива проверена и имеет паспорт качества.

Кто проверяет качество топлива на заправках?

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков объяснил, почему на заправках крупных сетей топливо всегда под защитой.

Компания непрерывно совершенствует систему контроля качества нефтепродуктов по всей цепочке поставки: от завода до АЗС. Автоматизация процессов и ежемесячная внезапная лабораторная проверка каждой станции сети позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить автомобилистов топливом с заводскими характеристиками.

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. Фото: Антон Вельт.

Руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. Фото: Антон Вельт.

Что касается партнерских заправок под брендом «Газпромнефть», на них распространяются точно такие же жесткие требования к контролю качества. Эти АЗС наравне с собственными станциями в ежемесячном режиме проверяются со стороны «Газпромнефть-Лаборатории», а поставки топлива осуществляются через товаропроводящую сеть компании.

Что такое присадки и зачем они нужны

Современные автомобильные двигатели в процессе эксплуатации испытывают колоссальные нагрузки, поэтому для их более долговечной и надежной работы производители зачастую используют присадки – специальные компоненты, придающие дополнительные свойства бензину или дизелю. Как объясняет кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров, это своего рода профилактика, препятствующая загрязнению топливной системы, снижающая вероятность закисания, улучшающая смазывающие свойства.

Кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров. Фото: Дмитрий Глаголев.

Кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров. Фото: Дмитрий Глаголев.

Кроме этого важно знать виды и принципы работы определенных присадок. Для российских бензинов наиболее актуальны антиокислительные и моющие, которые рекомендовано использовать с первого дня эксплуатации автомобиля. Они предотвратят появление отложений, тем самым защитив двигатель от поломок.Современные производители топлива используют комплексные пакеты присадок. При этом создание эффективного пакета возможно только в промышленных условиях, где соблюдается баланс компонентов, учитывается химический состав и свойства базового топлива, используется высокоточное дозирующее оборудование, а полученная смесь обязательно тестируется в ведущих мировых лабораториях. В случаях кустарного производства эффективность присадок часто оказывается под сомнением, а иногда может привести и к отрицательному эффекту.

Для дизельного топлива ассортимент намного шире – существуют компоненты для улучшения противоизносных свойств, а также депрессорные присадки, благодаря которым топливо остается жидким даже в условиях экстремально низких температур.

Можно ли с помощью присадок исправить некачественный бензин?

Это невозможно. Ведь если это суррогат, губительный для двигателя, то никакие добавки уже не помогут – смолу, серу и другие примеси таким образом не удалить. Специалист компании Total Бернар Декенн отмечает, что задачей промышленных компонентов является не исправление некондиционного топлива, а придание дополнительных свойств качественному продукту. А решить эту задачу можно только в промышленных условиях с использованием высокотехнологичного дозирующего оборудования – обязательно до паспортизации партии.

Специалист компании Total Бернар Декенн. Фото: Дмитрий Бурмистров.

Специалист компании Total Бернар Декенн. Фото: Дмитрий Бурмистров.

Кстати, по мнению эксперта, российское топливо надежных производителей ничем не уступает европейским аналогам. Более того, из-за сурового климата в России по ряду характеристик к топливу предъявляются даже более высокие требования.

Почему бензин постоянно дорожает

Основной причиной роста цен на топливо являются налоги. По словам Леонида Багдасарова, они составляют до 70% от стоимости литра. Поэтому, покупая бензин, вы пополняете госбюджет, а уж в последнюю очередь на этом зарабатывает нефтяник. Автовладельцев интересует, почему российский бензин дешевле за границей? И снова все дело в налогах. Например, в Казахстане бензин из России будет иметь более низкую стоимость. В дружественной республике НДС составляет 12%, а не 20%, как в России. При этом бензин освобожден от уплаты экспортной пошлины, так мы находимся в общей зоне Таможенного союза.

Подготовлено по материалам «Прямой линии» по качеству моторного топлива в России. Полную видеозапись программы можно посмотреть сайте качествотоплива.рф и официальном YouTube-канале Росстандарта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кока-колу придумали фармацевты?!
Центр помощи детям «Наш дом» и Ассоциация Российских фармацевтических производителей в рамках программы «Наставничество» разработали специальный курс профориентации «От игры к профессии» для детей, оставшихся без попечения родителей
Новости 24
В Сочи запустят «Автобусы желаний»
Стали известны адреса новогодних ярмарок в Краснодаре
За первый год работы детского технопарка ученики разработали более 50 проектов
Ночью 25 декабря по Крымскому мосту проедет первый поезд
Через сочинскую таможню пытались провести контрабандные сигареты в коробках с мандаринами
С 1 января на Кубани вступают новые правила обращения с ТКО
Болельщики назвали лучшего игрока «Краснодара» за всю историю клуба
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS
Фасад органного зала отреставрируют в 2020 году
В Краснодар доставили еще два вагона трехсекционного трамвая
Прибыль КТТУ в 2019 году составила 44 миллиона рублей
Предпринимателям, проигравшим земельные аукционы, могут компенсировать кадастровые расходы
ПАО ГК «ТНС энерго» выпустило приложение для iOS
В Геленджике открытие главной елки превратилось в праздник добра
Праздник к нам приходит: К концу года на Кубани потеплеет до +19
В Анапе в результате пожара на кухне пострадали люди
Кубанские полицейские спасли жизни двум пострадавшим в жестком ДТП
Криминальный Хлебороб: на Кубани мужчина убил свою 80-летнюю мать
Ипотечная платформа ВТБ присоединилась к маркетплейсу Банка России
«Вам звонит служба безопасности банка»: в Геленджике мошенники украли со счетов пенсионерки 1,8 млн рублей
Строительная компания «АСК» завершила строительство газораспределительной сети в СНТ «Знаменский» и «Новознаменский» г. Краснодара
В Краснодаре 12-летний мальчик сбежал из такси, чтобы погулять с друзьями
36-летний краснодарец схватился за нож, когда пришел участковый
Какие районы Кубани могут спать спокойно
"Европа Плюс" в Краснодаре вручила сноуборды победителям конкурса
МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
В Краснодаре на улице Черняховского ограничат движение из-за ремонта водопровода
В Краснодаре школьник заявил в полицию о домогательствах мужчины к его младшей сестре