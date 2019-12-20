2019-12-20T16:45:21+03:00
Происшествия

Пропавшую 15-летнюю школьницу спустя месяц нашли у любовника

Против 19-летнего парня заведено уголовное дело
Ева МУР@kp_kuban
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Варвару нашли дома у 19-летнего парняВарвару нашли дома у 19-летнего парняФото: соцсети
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15-летнюю Варвару Губачеву (имя изменено - ред.) искали почти месяц. Девочка ушла из дома своей двоюродной сестры в Тихорецке и пропала.

- В последний раз она выходила на связь вечером, 26 ноября, - рассказала "КП" - Кубань" родственница Варвары. - А позже позвонила сказать, что домой ночевать не придет, а останется у подруги.

Надо сказать, с того времени телефон девочки больше не отвечал, а через пару дней и вовсе отключился.

31-летняя двоюродная сестра позвонила в полицию и подняла правоохранителей по тревоге.

Они прошли по всем адресам, где могла находиться Варя. Девочки нигде не было. В школе она не появлялась.

Силовики подняли всю информацию о ребенке. Выяснилось, что в станице Алексеевской живет парень, с которым в последнее время вела переписку Варя в соцсетях. В доме у 19-летнего Вадима А. ее и нашли.

- Несмотря на возраст подростка, он начал сожительствовать с ней. Правоохранители провели проверку и установили этот факт, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

То обстоятельство, что все происходило по обоюдному согласию, пока сказалось только на мере пресечения подозреваемого в растлении малолетней. Он находится пока под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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