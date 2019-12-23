Первый поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

Первый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.

Президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Также в Темрюкском районе на торжественном мероприятии будет и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- При проезде поезда мост будет освещен, а арки окрасятся в цвета российского флага, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе инфоцентра "Крымский мост".

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, это самый длинный мост в России и Европе.

Крымский мост: 4 года строительства железнодорожной части в одном ролике..Четыре года строительства моей ж/д части - в одном ролике. Ваши лучшие 147 секунд за день :) #крымскиймост #стройкавека

Напомним, что автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Движение грузовых поездов планируется открыть в июне 2020 года.

ИЗ ИСТОРИИ

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой России началось почти 145 лет назад. Оно прерывалось из-за революции и Великой Отечественной войны. В 1950 году Севастополь принял первый послевоенный поезд из Ленинграда. Поезд № 7 круглый год ходил из Ленинграда (Петербурга) в Севастополь с 1959 по 2014 годы и перевез 15 миллионов пассажиров.

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