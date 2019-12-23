Деньги на лечение многодетной матери-красавицы собирают всем миром, тогда как в Краснодаре она отказалась от бесплатной операции

- Одинокая мать четверых детей, сирота. Нужна срочная помощь, - такое объявление распространяется сейчас по многочисленным группам в соцсетях со скоростью вируса. На фото - молодая красавица с младенцем на руках 28-летняя Анастасия Николенко. Не захочешь, кликнешь.

Диагноз Насти звучит, как приговор, особенно для дилетанта, напуганного до смерти печальными историями Фриске и Хворостовского - опухоль затылочной части головы.

- Я не знаю, за что мне все это, - поясняет сама молодая женщина в комментариях под каждым постом. Для эффектности постоянно добавляет жутковатую подробность своей жизни - сирота при живых родителях, мать четверых детей, без мужей и жилья...

Сердобольные читатели за этот набор несчастий щедро жертвуют, кто сколько может. А в мессенджер-группах скидываются еще и натурпомощью - продуктами, памперсами, новыми модными ботинками.

Анастасия жалуется на жизнь и судьбу под каждым своим постомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Только за первые сутки пришли 55 тысяч рублей, - сообщает Настя со специально созданной страницы в соцсети. - О, ботиночки дочка такие хочет.

РАЗВЕНЧАНИЕ

Правда, ни отчетов о потраченных деньгах, ни того, что же в действительности оплачивают благотворители, не сообщается. Более того, все добро Настя просит отправлять ей по краснодарскому адресу с таксистом. А получив очередную посылку, молитвенно складывает виртуальные ручки-смайлики.

- Ребята, давайте митинг устроим. Не дело же, чтобы в этой истории чиновники от медицины требовали денег, - тем временем в группах помощи назревает пролетарский гнев.

А Настины аппетиты растут.

- Стоматолога боюсь, а нужно до операции вылечить зубы, - пишет она, намекая, что нужен хороший и высокооплачиваемый специалист за ваши деньги.

Сочувствующие краснодарцы переводят помощь женщине, не требуя отчета по тратам

У Анастасии Николенко, несмотря на юный возраст, действительно, четверо детей. Последнюю дочь она родила два месяца назад.

- Скажите, а где ваша первая дочь? - интересуемся.

- Суд оставил ее с отцом. Мне было 18 лет тогда, а с 16-ти у меня бабушка лежачая была на руках, - так быстро отвечает Настя, что не успевает согласовать эту версию с уже озвученной ранее - своим 15-летним сиротством на вокзале.

С тех пор судьба дочери Настю интересовала мало.

- Муж не разрешает видится с ней, - находчиво отвечает она.

Из выписного эпикриза Анастасии Николенко

Под напором прямых вопросов выясняется, что и вторая дочь Насти Николенко живет с отцом.

- Пока я буду в московской клинике Бурденко, за двумя другими детьми присмотрят, - продолжает она.

- А на что вы содержали детей, когда не было помощи от благотворителей. Вы же не работаете? - спрашиваем.

- А когда бы я профессию получила, если бабушка...дети...беды, - озвучивает женщина уже знакомые аргументы.

Страница, где Настя рассказывает о своей горькой судьбе, сильно отличается от той, что она пользуется постоянноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЗАБОЛЕВАНИЕ?

К слову, заболевание у Анастасии Николенко, действительно, серьезное. Но она сама отказалась от операции в Краснодаре, выбрав другой вариант бесплатного медицинского обслуживания.

- Пациентка эта подписала отказ от операции в Краснодаре. И ее документы направлены в больницу Бурденко, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Но лечение ее в Москве тоже будет абсолютно бесплатным.

Настя - многодетная мать, но не все дети живут с нейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я же не требую денег с фондов и администрации, - резко ответила Настя, уже несколько раз порываясь забанить любопытную "Комсомолку". - Мне помогают близкие на сиделку собрать, на реабилитацию...

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Мы часто сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда люди пытаются паразитировать на людском сочувствии, - озвучивает свое мнение врач, юрист, глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук. - Ведь так было и с родственниками Жанны Фриске. Ловко манипулируя страхами общественности, они жили припеваючи несколько лет после ее смерти. Между тем, в России и в Краснодаре, в частности, большие медицинские возможности и лечение, как в данном случае, возможно провести за счет медицинской страховки.