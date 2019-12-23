В Сочи спасли московских туристов, застрявших на высоте 2300 метров

Такой долгой спасательной операции парни из Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» и ЮРПСО МЧС России не припомнят. А все потому, что туристы умудрились забраться на вершину горы, спуститься с которой сами не смогли.

Девушка и двое молодых людей приехали из Москвы на Красную Поляну. Во время отдыха ребята решили отправиться на хребет Ачишхо.

- Один из парней уже бывал в этих местах, потому был уверен, что знает дорогу, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС». - Но путешественники не рассчитали свои силы и не учли погодные условия.

Разыгралась буря. Когда стемнело компания туристов, оказавшихся на хребте высотой 2300 метров, самостоятельно спуститься вниз уже не смогла. Хорошо, что молодые люди зарядили свои телефоны. Они набрали номер спасателей и отправили им свои геоданные.

- Доехав на аварийно-спасательном автомобиле до конца проходимой дороги, спасатели «Кубань-СПАС» далее продолжили путь уже пешком - машину в ту местность просто бы не проехали, - добавляют спасатели. - Через час движения группа обнаружила одного из потерявшихся. К счастью, он был без травм.

Спасатели выпускают сигнальную ракету, чтобы найти туристов Видео: "Кубань-СПАС".

Пострадавшего парня передали сотрудникам ЮРПСО МЧС России. Но поиски на этом не закончились - надо было найти еще двух оставшихся туристов. Чтобы правильно определить местоположение людей, спасатели выпустили в небо сигнальную ракету и постоянно оставались на связи с молодыми людьми.

- Она пролетела прямо над нами! - сказал парень по телефону. А это значит, чтобы ребята были близко.

Спасатели продолжили двигаться по хребту Греческий и наконец нашли парня и девушку на скальном гребне.

- Они были очень сильно напуганы. Как оказалось, девушка уже несколько раз соскользнула по склону. Туристы очень замерзли, у них промокли ноги, - продолжают в Краснодарской краевой аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС». - Было принято решение спускаться, чтобы согреться.

Самыми сложными, по словам спасателей, оказались первые 500 метров спуска. Пострадавшие были обуты в обычные кроссовки, из-за чего они соскальзывали. Чтобы молодые люди не упали, спасатели рубили ступени в жестком фирне. После небольшого отдыха с горячим чаем и перекусом, эвакуацию продолжили уже при помощи альпинистского снаряжения.

На все это ушло 20 часов. В 13:30 молодых людей вывели к приюту Ачишхо, откуда на автомобиле доставили в Красную Поляну. От помощи медиков туристы отказались, но, кажется, этот поход они запомнят надолго.