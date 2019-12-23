Особое отношение: На Кубани газовики оставили ветерана войны без тепла

- Вот в комнате обогреватель. Сама одеваюсь потеплее: свитер, две пары носок и тапочки. Я даже сплю в вещах. В доме всего 8 градусов тепла, - вздыхает обессиленная 90-летняя Татьяна Семеновна Шенюк.

В городе Тихорецке Краснодарского края труженицу тыла, которую, стоит отметить, приравняли к участникам войны, оставили без газа. По словам дочери ветерана Любови Лобашовой, сотрудники газового участка толком не объяснили, за что в доме отключили голубое топливо: то ли вовремя не отдали на проверку счетчик, то ли котел не соответствует требованиям, то ли из-за задолженности.

Стоит отметить, что в «черном списке» ресурсоснабжающей организации адрес ветерана не числится. Как позже выяснилось, задолженность собственника составляла около 10 тысяч рублей.

- Причины отключения нам до сих пор неясны. Все квитанции об оплате у нас есть. Но, когда пришли газовики, они на них даже смотреть не стали, сказали, что есть приказ руководства. Сейчас привыкаем жить без газа. Вместо отопления у нас работает тепловая пушка, а газовую плиту заменили на электрическую, - жалуются женщины.

Чтобы не дуло, под двери в комнатах труженица тыла подкладывает вещиФото: Галина КОПЫЛОВА

Чтобы снова пустить газ в дом, нужно заплатить за подключение немалую сумму и предоставить необходимый для этого список документов. Но мир не без добрых людей. На помощь ветерану ВОВ откликнулась отзывчивая и приятная молодая женщина. Предложила собрать документы и быстро разрешить конфликтную ситуацию, причем, почти даром… за 20 тысяч рублей. Но «навариться» на беде труженицы тыла не получилось, за такое предложение она попала под следствие.

- По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Несмотря на жалобы и просьбы, газа в доме семьи ветерана нет уже три месяца. Но в краевой прокуратуре заявили, что в оперативном порядке сделают всё, чтобы вернуть газоснабжение в дом.

- В настоящее время по данной информации прокуратура проводит проверку. В ближайшее время газ будет вновь включен, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «Газпром межрегионгаз Краснодар»

Газовое оборудование в домовладении старое, переделывалось кустарным способом, и подключать его было опасно.

- 16 октября собственник помещения получила уведомление об отключении за неоплату, также в мае истек срок поверки счетчика. 11 ноября поставка газа была остановлена через блокиратор. Собственники оплатили долг после отключения. Затем получили уведомление о том, что газ можно подключать. Но когда пришли вернуть газоснабжение на адрес сотрудники филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар», увидели самовольную замену газоиспользовающего оборудования, в связи с этим газ не был подключен. 16 декабря выдали уведомление о поверке счетчика, - сообщил начальник группы по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Краснодар Константин Крекнин.