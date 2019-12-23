Новый мэр Сочи подвел итоги первых 100 дней своей работы

11 сентября 2019 года в должность вступил новый глава Сочи. Им стал Алексей Копайгородский, который до этого занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. С момента его избрания депутатами городского собрания прошло не так много времени, но жители и гости курорта уже могут судить о первых результатах работы обновленной команды администрации курорта.

Главные задачи

Сам Алексей Копайгородский, его заместители и главы районов регулярно встречаются с сочинцами, начали активную работу общественные советы. По словам мэра, решение проблем горожан – первоочередная задача для него.

- Первое – это забота о горожанах. Остро стоит вопрос с нехваткой школ и детских садов. В следующем году будут строиться четыре школы и четыре детских сада. Конечно же, первая задача – это упор на социальную политику, проблемы наших жителей Если горожане будут жить не в лучших условиях и у них не будет хорошего настроения, то как же мы будем принимать гостей? - рассказал Алексей Копайгородский.

По его словам, в городе остро стоит вопрос нехватки школ и детских садов. Уже в следующем году начнется строительство восьми учебных заведений.

- Второе – вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас в Сочи имеются объекты инженерной инфраструктуры, которые никому не принадлежат, однако активно используются для обеспечения жителей коммунальными услугами. При этом бесхозные объекты толком никто не ремонтирует. Эту ситуацию необходимо менять. Мэрия планирует взять их на баланс и привести в порядок. И третье приоритетное направление – развитие курортной сферы, - отметил глава Сочи.

Первые решения

В этом году на карте курорта появились поселки городского типа Сириус и Дагомыс, раньше их территории были микрорайонами города.

- Жители смогут получать муниципальные и административные услуги непосредственно на месте, откроются новые офисы МФЦ, здесь же будут созданы отделения всех коммунальных служб, у муниципалитета появятся дополнительные возможности для развития социальной сферы и инфраструктуры в целом, - считает Копайгородский.

Началось благоустройство любимого миллионами россиян парка «Ривьера», его очищают от торговых павильонов и навязчивой рекламы. В следующем году начнется масштабная реконструкция парка, которая пройдет в несколько этапов.

В межсезонье обновляется набережная в районе пляжа «Ривьера», в планах создание единой набережной, которая протянется до Цирка и строительство нового пешеходного моста через реку Сочи. В начале года начнутся работы и на площади железнодорожного вокзала Сочи, откуда уберут досмотровые павильоны, построенные к Олимпиаде-2014 и ЧМ-2018.

Строительство и проблема дольщиков

Одну из самых важных проблем курорта решают жесткими мерами. В Сочи ввели запрет на строительство многоэтажных домов в 500-метровой прибрежной зоне, кроме того, больше не выдают разрешения на строительство ИЖС свыше 500 квадратных метров. Раньше подобные стройки нередко превращались в незаконные многоквартирные дома.

- За последние месяцы свыше трех тысяч дольщиков Сочи получили ключи от долгожданных квартир. Благодаря комплексной работе 12 объектов долевого строительства исключены из официального реестра проблемных. В перечне остаются еще 17 ЖК, где пока в полной мере не реализованы права дольщиков. Девять из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Шесть достроить в рамках инвестиционных соглашений за два последующих года, - рассказал глава курорта Алексей Копайгородский.