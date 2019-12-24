Дольщики проблемных новостроек Краснодара уже до Нового года получат ключи от своих квартир

В 2019 году группа компаний «ИНСИТИ» выполнила обязательства перед муниципалитетом и помогла завершить два объекта-долгостроя - 17-этажный литер ЖК «Символ» на ул. Командорской и 16-этажный корпус 2 ЖК «Форт-Карасун» на ул. Сормовской. Некоторые семьи ждали свои квартиры около пяти лет.

Фото: ГК ИНСИТИ.

21 декабря на празднике новосела долгожданные ключи получили дольщики второго литера жилого комплекса «Символ» на улице Командорской, 9.

Дольщики "Символа" получили ключи и стали участниками поздравительного розыгрыша подарков. 14 комплектов бытовой техники - от мультиварок и пылесосов до крупногабаритной техники - нашли своих владельцев на празднике. Помогали ведущему определить победителя самые юные новоселы ЖК "Символ".

По расчету предыдущего застройщика, дом должен был встретить своих жильцов около полугода назад – в начале 2019-го. Однако достаточно быстро стало понятно, что темп строительства не соответствует заявленным срокам и комплекс рискует превратиться в долгострой. На момент, когда ГК «ИНСИТИ» приняла обязательства закончить 17-этажную новостройку на 576 квартир, стройка была законсервирована на отметке 4-го этажа.

Фото: ГК ИНСИТИ.

За полтора года активных строительных работ 2-й литер ЖК «Символ» преобразился: получил новый внешний дизайн, конструктивные улучшения в планировках квартир и коммерческих помещений на первом этаже, а также качественные внутренние отделочные работы. Двор комплекса оборудован современной детской площадкой и благоустроен по всем нормам. Часть квартир в доме будет передана муниципалитету для детей-сирот. Следующий литер комплекса будет достроен уже в конце 2020 года.

Рядом с комплексом – в рамках собственной программы застройки района – ГК «ИНСИТИ» возводит зеленый бульвар Ушакова с аллеями, ландшафтным дизайном, фонтаном и редкими породами деревьев.

26 декабря еще один многоэтажный недострой превратится в уютный жилой дом. Дольщики 2 корпуса ЖК «Форт-Карасун» на ул. Сормовской, 208 наконец-то увидят свои квартиры, которых ждали несколько лет. Сроки сдачи 16-этажного комплекса-долгостроя на 269 квартир неоднократно срывались начиная с 2015 года.

В качестве подрядчика для завершений строительных работ на объекте с непростой судьбой была выбрана ГК «ИНСИТИ». Решение давней проблемы стало возможным благодаря выделению субсидии в рамках краевого закона «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края». Краснодарскому застройщику предстояло довести объект с семидесятипроцентной готовностью до ввода в эксплуатацию. Благодаря специалистам ГК «ИНСИТИ» строительная площадка ожила в августе 2019 года – и уже до Нового года жильцы получат ключи от своих долгожданных квартир.

- Это была непростая задача – в течение одного года завершить сразу два объекта, которые начинали другие застройщики. Доделывать всегда сложнее, чем начинать с нуля. В таких случаях всегда необходимо очень кропотливое изучение проекта, а затем много непрерывных месяцев труда наших специалистов на строительной площадке. Но любая сложность меркнет, когда видишь глаза людей, которые узнают, что скоро наконец-то смогут жить в своих квартирах, - отметил директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин. .

В конце 2019-начале 2020 годов группа компаний «ИНСИТИ» также завершает целый ряд собственных объектов:

О группе компаний «ИНСИТИ»

Группа компаний «ИНСИТИ» успешно работает на рынке недвижимости Краснодара с 2012 года. За это время застройщик сдал много объектов недвижимости разного формата – от жилых комплексов, коттеджных поселков и современного детского сада. Новоселье отметили более 6 тысяч семей. Все дома сданы точно в срок или раньше заявленных дат.

Приоритетным направлением в работе компании является создание не только современных жилых комплексов в Краснодаре, но и строительство социальных объектов: детских садов, школ и благоустройство зеленых зон и скверов вблизи объектов застройки. Так, осенью 2019-го года начал работу детский сад «Мозаика» на ул. Е. Жигуленко, 23, который ГК «ИНСИТИ» передала городу «под ключ» - с отделкой помещений, современным оборудованием и детскими площадками.

Фото: ГК ИНСИТИ.

Во дворах жилых комплексов компания реализует программу «Любимый спорт в твоем дворе»: возводит профессиональные баскетбольные, футбольные и волейбольные площадки.